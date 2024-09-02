Чувашский драматический театр имени К.В. Иванова встречает новый сезон новыми проектами

Не только спектакли

На вопрос о том, чем должен заниматься театр на современном этапе развития культуры, нет однозначного ответа. С одной стороны, основная задача любого театрального учреждения — выпуск спектаклей и работа над собственным стилем, проблематикой, языком. Но с другой — всегда интересно выйти за рамки постановочной деятельности и попытаться исследовать околотеатральное пространство, заставив его звучать в унисон с театральным, найти между ними точки соприкосновения. Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова, перешагнувший порог 107-го творческого сезона, подтверждает это.

«Мышление и миросозерцание народа выражаются в его родном языке, вне которого не может быть никакого разумного просвещения», — говорил создатель чувашской письменности Иван Яковлев, активно боровшийся за то, чтобы в типографиях выпускали книги на чувашском языке, а за партами изучали его грамматику. Такого мнения придерживался и основатель отечественной педагогики Константин Ушинский, искренне веривший в то, что народ существует, пока его язык — в устах.

Очередной шаг на пути к этой высокой цели — лаборатория национальной драматургии под кураторством ведущих критиков страны, преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) Екатерины Морозовой и Александра Вислова, а также чувашского писателя и журналиста, заслуженного работника культуры Чувашии Ольги Тургай. По окончании заявочной кампании, которая продлится в Чувашском драмтеатре до конца сентября, наставники выберут 15 молодых авторов и помогут им в написании пьес, наиболее удачные из которых обретут сценическую жизнь и прозвучат актуальным словом в театральном мире регионов.

А вот тех, кто видит себя на подмостках, театр приглашает в чувашскую студию. С сентября по май она будет знакомить школьников и студентов с основами драматической игры, пластики, сценической речи, поможет раскрыть творческий потенциал. По завершении занятий в Чебоксарах проведут отбор ребят, в результате которого 12 из них пополнят ряды воспитанников московского Театрального института имени Бориса Щукина, а остальные — Чувашского института культуры и искусств. «Педагоги студии — наши ведущие актеры, — отметила директор театра, заслуженный работник культуры Чувашии Елена Николаева. — Они будут учить новичков актерскому мастерству, сценическому движению, хореографии, вокалу».

Хочется искренне пожелать коллективу успехов в достижении намеченных целей и решении обозначенных проблем — объем работ отнюдь не малый. Главное, чтобы при этом не страдал сам постановочный процесс. Тем более что количество запланированных премьер вызывает некоторые опасения за качество сценического продукта. Все-таки семь новых спектаклей, среди которых не просто комедии-однодневки, а такие серьезные полотна, как «Макбет» Уильяма Шекспира и «Горе от ума» Александра Грибоедова, многовато для одного театрального сезона. Кстати, он стартует уже послезавтра — 12 сентября. Вниманию зрителей будет представлена инсценировка повести «Салампи», созданной в середине XX века классиком чувашской литературы Александром Артемьевым, чей вековой юбилей отмечают в республике на этой неделе. «Произведение насквозь пронизано мудростью поколений, — говорит режиссер постановки, народная артистка Чувашии Наталия Сергеева. — Оно поучительное, но не назидательное, о чем свидетельствует звание «Самая читаемая чувашская книга столетия».

Ну а сегодня, 10 сентября, в Чувашском драматическом театре состоится общее открытие сезона, которое соберет работников всех театрально-концертных организаций республики.

«Новый творческий год ставит перед нами новые цели и задачи, открывает широкие возможности в сфере театрального искусства и культуры в целом, — считает председатель Союза театральных деятелей Чувашии, заслуженный артист Чувашии Сергей Павлов. — Убежден, что благодаря стараниям коллег найдут поддержку самые смелые проекты, а в зрительных залах будут звучать громкие аплодисменты публики».

МЕЖДУ ТЕМ

Чувашский драмтеатр активно осваивает новые формы общения со зрителем. Яркие тому примеры — космический квартирник и иммерсивный квиз «Я — Сокол!», посвященные 95-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. «Такие инициативы станут важным шагом в формировании культурного сообщества и развитии творческих способностей молодого поколения», — уверены в театре.

Еще одна юбилейная дата — 85-летие художественного руководителя коллектива, народного артиста СССР Валерия Яковлева. Фестиваль спектаклей прославленного режиссера, отдавшего всю жизнь служению чувашской сцене, начнется в Чебоксарах во второй половине октября. А 25 сентября, в день рождения, Валерий Николаевич отправится вместе с коллегами к себе на родину в Шемуршинский округ.

КСТАТИ

26, 27 и 28 сентября на сцене Чувашского драмтеатра представит свои спектакли Уфимский татарский театр «Нур». Гастрольный репертуар удивит многообразием жанровой палитры и рассчитан на самые разные вкусы публики. В него вошли мелодрама «Галиябану», музыкальная комедия «Хыял йорты» (Там, где сбываются мечты) и драма «Фатима», уже показанная у нас на Первом международном фестивале национальных театров «Чĕкеç» имени народной артистки СССР Веры Кузьминой.

Приезд гостей из Башкортостана станет возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли», направленной на формирование единого культурного пространства и взаимодействие между творческими коллективами страны. «Рады приветствовать вас на чувашской земле! Гастроли способствуют укреплению дружбы между нашими народами», — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова в рамках встречи с директором коллектива Фирзатом Габидуллиным. «Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем», — ответил Фирзат Фаридович. Напомним, что в апреле нынешнего года чувашские артисты тоже побывали в Уфе в рамках программы «Большие гастроли».