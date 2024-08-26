Богата крона родового дерева

Каждому человеку хочется узнать, откуда он произошел, кем были его предки. Житель села Шакулово Канашского муниципального округа Николай Федоров после ухода на заслуженный отдых решил помочь детям и внукам разобраться в этом вопросе и составил генеалогическое древо на семь поколений.

Он начал изучать сведения с прапрадеда Керима (Гавриила Николаевича). Под кроной созданного им родового древа собраны многочисленные домочадцы с указанием дат жизни. Благодаря труду Николая Николаевича все теперь знают свои корни и гордятся этим.

Любовь Мошкина, троюродная сестра автора генеалогической карты, живущая в Йошкар-Оле, предложила устроить встречу потомков на малой родине. Идею поддержала Ирина Ивановна, супруга Николая Федорова, другие родственники. Инициативная группа начала кропотливую работу. Подготовили эмблему рода, назначили дату, расписали сценарий, разослали по семейным чатам приглашения. Даже прогноз погоды взяли в расчет: в случае дождя всех гостей был готов принять сельский Дом культуры.

Удивительная встреча состоялась 10 августа в селе Шакулово. Вместе собрались 64 потомка Керима, представители четырех поколений из Москвы, Мариуполя, Самарской области, Марий Эл, Чебоксар, Канаша. Были среди них жители округа и села — многие родились и живут на земле предков. Самой старшей, Марии Антиповне, заслуженной учительнице Чувашской АССР, 83 года, а самой младшей, Мирославе — всего четыре.

Гостей встречали на входе хлебом-солью и чувашским пивом — для этого самый старший из присутствующей родни Вадим Васильев и советник директора школы Олеся Васильева надели национальные наряды. Светлана Васильева, представительница четвертого поколения рода Керима, подводила членов своей династии к стенду — на родословной в виде ромашки каждый мог найти свое имя. Двоюродные, троюродные, четвероюродные, пятиюродные братья и сестры с большим интересом изучали генеалогическое древо, а Светлана Вениаминовна вручала им эмблему и знак поколения.

Встречу открыли самые старшие члены рода Керима, представители третьего поколения Вадим Лаврентьевич Васильев и Мария Антиповна Качушкина (в девичестве Федорова). Автор родословной Николай Федоров рассказал о сборе родословной, о членах династии. На сцену поднимались работники сельского хозяйства, промышленности, торговли, экономисты, финансисты, повара… Больше всего оказалось строителей. Немало и педагогов. Трудовая династия в образовании самая большая в Канашском округе: свыше тридцати работников (среди которых есть заслуженные учителя), более 800 лет общего стажа работы.

Были в роду Керима и воины. Участник Первой мировой Василий Гаврилович вернулся без одной ноги. В Великую Отечественную пал смертью храбрых в Смоленской области Антип Федорович Федоров, пропал без вести Александр Дмитриевич Дмитриев. Федор Васильевич Васильев был в плену, а Адриан Васильевич освобождал Прагу, имеет медаль «За отвагу». Иван Иванович Тимофеев награжден орденом Славы III степени, Лаврентий Васильевич Васильев — орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». А предки рода Керима были молдаванами, трудолюбивыми землепашцами, в семьях которых росло по семь-девять детей. Светлана Васильева представила свою Книгу памяти, посвященную шакуловцам — участникам Великой Отечественной войны.

Больше всех на встрече было представителей четвертого и пятого поколений. Случались и открытия. Так, автор родового древа 67-летний Николай Федоров и 26-летняя Анна Федорова оказались четвероюродными братом и сестрой. Тех, кто много сил вложил в это мероприятие, наградили грамотами территориального отдела.

Далее началась художественная часть. Ангелина Антонова, представитель пятого поколения, порадовала всех песнями, патриотическими и старинными. Ей подпевали все присутствующие. На сцене танцевали самые младшие — Мирослава, Вера, Лика. Все, затаив дыхание, смотрели на них. Столы были полны приготовленными с любовью яствами. Было и чувашское национальное блюдо — шурпе. Многие женщины принесли вкусные горячие пироги. В конце вечера на сцену поднялась молодежь. Она поблагодарила старшее поколение за организованную встречу. А старшее поколение говорило спасибо чете Мошкиных за то, что подали такую идею. Гости выразили признательность за помощь начальнику территориального отдела Валерию Якимову и заведующей сельским клубом Валентине Матросовой.

Семейные традиции помогают сохранять связь с нашими корнями. Они создают мосты между поколениями, позволяя больше ценить то, что у нас есть. Участники встречи договорились собираться и дальше и созвать родню со всей России.

Светлана Васильева,

представительница четвертого поколения рода Керима

Автор генеалогического древа Николай Федоров вложил в свои исследования немало сил и помог встретиться многочисленной родне. Фото из архива рода Керима