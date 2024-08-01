«Островок культуры» ждет новоселья

В республике растет число современных библиотек и музеев

Благодаря нацпроекту «Культура», а также региональной программе «Развитие культуры» в республике продолжают обновляться досуговые учреждения. Не стал исключением и Ядринский муниципальный округ. Еще в начале года он получил передвижной автоклуб. Хороший дом культуры появится скоро в Ядринском сельском поселении. «Перезагрузка» намечается и в Ядринском художественно-краеведческом музее: в учреждение поступили витрины, стенды, информационные киоски и интерактивное оборудование. Модернизация не помешала бы и местным книжным «сокровищницам».

Как обстоят дела на каждом из объектов, поддержанных в этом году государством, и когда уже на родине создателя 17-томного словаря чувашского языка Николая Ашмарина книголюбов порадуют уютным и креативным пространством, выясняли наши корреспонденты вместе с министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланой Каликовой.

Место для творчества и встреч

Первым делом руководитель ведомства проверила, как идет строительство Дома культуры в селе Ядрино, что находится примерно в 14 километрах от своего «тезки» — города Ядрина. Кстати, местные жители говорят, что название села правильнее произносить с ударением на «о», объясняют, что так сложилось исторически.

Встречали гостей глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов, представители подрядной организации, территориального отдела, а также работники и подопечные клуба из соседней деревни Изамбаево. К сожалению, тамошний «островок культуры» 1976 года постройки — в аварийном состоянии, так что творческие коллективы ждут переезда в Ядрино.

Как рассказал заведующий Домом культуры Гурий Чернов, к строительству нового культурно-досугового учреждения с комнатами для творческих занятий, репетиций, сценой и небольшим зрительным залом на 49 мест подрядчик (ООО «СМУ-55») приступил в апреле этого года. На сегодня одноэтажное здание возведено, ведется отделка помещений, подведено электричество, техническая готовность составляет более 80% — доложил министру глава округа. Правда, в последнее время строителям мешал дождь, и они немного отстали от графика, но, как заверил подрядчик, работы будут сданы вовремя. В ближайшие дни завершится подключение к инженерным коммуникациям, затем начнется благоустройство.

Новое учреждение оснастят всем необходимым. На это выделено более 2 млн рублей из республиканского бюджета: на них закупят мебель, «одежду» для сцены, музыкальную аппаратуру, костюмы для народного ансамбля.

Ну а пока творческие коллективы строят планы. По словам Гурия Филимоновича, школьная театральная студия уже мечтает ставить на сцене спектакли, а народный ансамбль «Пилеш», известный не только в Чувашии, но и за пределами республики, — проводить концерты. Главный баянист коллектива Алексей Ятрушев планирует собрать детский духовой оркестр. Активисты села верят, что новый и современный Дом культуры станет центром общения, привлечет молодежь, которой в Ядрино, увы, становится все меньше.

«Хотим организовать и вечера встреч для женщин, которые ждут своих сыновей и мужей из зоны боевых действий», — поделилась планами заместитель главы Ядринского округа по социальным вопросам Нина Степанова.

Осмотрев территорию и помещения, Светлана Каликова просила подрядчиков ускориться — осень подступает, а времени до открытия осталось не так много. «Рассчитываем на то, что в октябре Дом культуры заработает в полной мере», — обозначила сроки министр.

КСТАТИ Во время поездки в Ядринский округ министр культуры напомнила, что в 2026 году республика будет отмечать 125 лет со дня рождения советского актера театра и кино, режиссера Николая Мордвинова. По словам Светланы Каликовой, программа мероприятий уже составляется. Так, в следующем году пройдет первый фестиваль драматических театров имени Николая Мордвинова. Средства в бюджете предусмотрены. Особое внимание уделят и ядринскому Дому-музею, посвященному Николаю Дмитриевичу.

От лечебницы к художественной галерее

Осмотрела руководитель регионального Минкультуры курируемые учреждения и в самом Ядрине. Заметно преобразился художественно-краеведческий музей. С 2009 года учреждение располагается в уникальном здании, построенном в 1911 году купцом-меценатом Николаем Таланцевым. Ранее в нем находилась глазная лечебница, где работал, кстати, известный хирург Константин Волков. Музею даже удалось сохранить кабинет главного врача и операционную как часть экспозиции. Первый этаж посвящен этнографии и истории Ядринского округа, а большую часть второго этажа занимает художественная галерея.

«Возрождение», как говорят сами музейщики, началось четыре года назад. В честь столетия Чувашской автономии учреждение получило более 30 млн рублей из республиканского бюджета на капитальный ремонт. В несколько этапов были отремонтированы крыша, стены, окна, заменена система отопления, укреплен фундамент. А в этом году, как уже сообщалось в начале материала, музей получил новое оборудование на 6 млн рублей по нацпроекту «Культура». По словам и.о. директора Централизованной музейной системы округа Ирины Моисеевой, увидеть обновленную экспозицию можно будет в октябре.

Ознакомившись с дизайн-проектом, Светлана Каликова отметила, что в музее создадут познавательное пространство, которое непременно привлечет внимание молодежи.

Претендует на модельный облик

Заглянула делегация и в центральную библиотеку. Двухэтажное здание тоже требует ремонта. В этом, вероятно, и кроется причина того, почему до сих пор в городе не открылась «читальня» нового поколения. Однако, пока решается вопрос с реконструкцией, может быть упущено время. Ведь Глава республики Олег Николаев поставил задачу в ближайшие годы в каждом муниципальном округе открыть не менее одной модельной библиотеки.

Впрочем, есть в муниципальном образовании и другие претенденты, заслужившие в первоочередном порядке масштабного обновления. Например, Николаевская библиотека, которая по итогам республиканского конкурсного отбора была признана лучшей среди сельских учреждений культуры Чувашии. Кстати, благодаря победе она приобрела телевизор, цветной принтер, фотоаппарат, акустическую колонку и литературу.

Министр поручила рабочей группе Национальной библиотеки республики вместе с коллегами из муниципального образования подготовить концепцию по перезагрузке «дома книги» в селе Николаевское. Если все будет сделано вовремя, в следующем году селян порадуют обновленным центром чтения.

«Для нас это как награда. Хочется, чтобы и у нас были творческие зоны, уютные пространства, возможно, даже краеведческий и патриотический уголок… Задумок много, главное, их воплотить», — поделилась идеями заведующая Николаевской сельской библиотекой Людмила Григорьева.

«Мы с учениками любим нашу библиотеку. Всегда с удовольствием приходим сюда не только за книгами, но и чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях, — рассказала учитель местной школы Алина Михайлова. — А если в ней появятся еще и интересные залы с новыми книгами и современным оборудованием, читателей на порядок прибавится». Педагог уверена, когда в населенном пункте есть хорошая школа, библиотека, созданы условия для отдыха и развития талантов детей, тогда деревня живет.

МЕЖДУ ТЕМ

Первая в Порецком округе

Пока в Ядринском округе только готовят документы на модельную читальню, в Порецком вчера уже состоялось торжественное открытие первой библиотеки нового поколения. И, кстати, тоже в селе.

В Напольном по такому случаю устроили праздник. Большую часть жителей села составляет мордва, поэтому концепция библиотеки направлена на поддержку мордовской культуры. В обновленном центре чтения теперь несколько зон. В зале краеведения хранятся материалы о порецкой земле, природных ресурсах, национальных особенностях и традициях. Главная гордость — интерактивная проекционная книга, куда загружены книги о Великой Отечественной войне, народные сказки, статьи об истории села. В информационном зале «Твоя реальность» читателям предоставляется доступ к электронным библиотекам и интернет-ресурсам. Площадка «ЧитайТвориИграй» заинтересует творческих особ, а зона «Мир книги — мир детства» — юных читателей. Есть здесь и стол для рисования песком, интерактивный глобус, световой микроскоп, графический планшет, 3D-ручки, мультстудия и книги с дополненной реальностью.

По данным Минкультуры Чувашии, на модернизацию Напольновской библиотеки из федерального бюджета выделено 7,92 млн рублей, еще 84 тыс. — из республиканского и местного бюджетов.