В Чебоксарах огнеборцы спасли детей

Пожар вспыхнул вчера в полдень в квартире на шестом этаже в одной из многоэтажек по улице Афанасьева в Чебоксарах. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Чувашии, из жилища спасатели эвакуировали 12-летнего мальчика с ожогами. Медики оказали ему необходимую помощь. Из соседней задымленной квартиры пожарные вынесли восьмилетнюю девочку. Она не пострадала. По информации ведомства, возгорание ликвидировали через 30 минут. Огонь распространился на площади 15 кв. м. В тушении участвовали восемь единиц основной и специальной техники МЧС России. Причиной огненного ЧП могла стать неисправность точечного светильника в натяжном потолке.
Опубликовано: 21 августа 2024 г.
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