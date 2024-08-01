Стабильный рост промышленности и доходов бюджета

Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июль текущего года рассмотрены на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева. Обсуждались также празднование 555-летия Чебоксар и фестиваль «Зеленое золото России».

ПОРУЧЕНИЕ.

Очень важно в течение ближайших десяти дней сформировать понимание, как используются имеющиеся ресурсы в нынешнем году и плановом периоде. Исходя из этого, необходимо планировать следующий год с учетом пробелов по контрактации и исполнению заключенных контрактов.

Объемы промышленного производства в январе-июле текущего года в республике выросли на 22% к тому же уровню прошлого, сказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Выше — на 25% — увеличение обрабатывающих производств. По-прежнему в лидерах мебельная отрасль, выросшая в 2,9 раза, выпуск компьютеров и электронных изделий — в 2,3 раза. На двух третях предприятий индекс превысил сто процентов. Отгружено товаров с ростом на 37%. Среди округов в лидерах — Шумерля, Чебоксары, Канаш.

АПК выросло на 3,9% — это второе место в ПФО. Отмечается увеличение производства молока, яиц, в то же время есть снижение по мясу. У десяти организаций наблюдается рост производства сельхозпродукции. Хуже дела в строительстве — объем работ здесь упал на 23%, ввод жилья — почти на 5%. Около половины введенного жилья — индивидуальное.

Инфляция в июле составила 4,6% к декабрю минувшего года. Более всего подорожали услуги — на 9,4%. Оборот розничной торговли вырос 11,4% против 9% в минувшем году. На 20% увеличился он в Новочебоксарске. На этом фоне позитивная динамика продвижения туризма — на 29% вырос объем размещения туристов в гостиницах республики. Среднемесячная зарплата за июль составила 57,3 тыс. рублей с ростом на 20%.

Цифра 4,6% составила инфляция в Чувашии в июле по сравнению с декабрем 2023 года

Консолидированный бюджет в указанный период по доходам исполнен в сумме 59,6 млрд рублей, по расходам — 57,6 млрд, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Республиканский бюджет — соответственно 62,9 млрд рублей и 50 млрд рублей. По уровню исполнения наблюдается снижение к предыдущим годам.

Доходы консолидированного бюджета выросли более чем на 10%, в том числе собственные — на 22,3%. По республиканскому бюджету темпы прироста примерно такие же. Расходы консолидированного бюджета увеличились на 5%. Кассовое исполнение по нацпроектам 41% — это пониже, чем было ранее. Расходы республиканского бюджета выросли более чем на 2 млрд рублей, более всего по таким направлениям, как образование и социальная политика.

Министр отметил наращивание инвестиционных расходов — 17,6 млрд против 11 млрд в прошлом году. Госдолг с начала года снизился на 1,2 млрд рублей. Минфин совместно с другими органами власти приступил к подготовке уточнений в текущий бюджет. Глава заострил внимание на том, что работы прибавляется — началось формирование бюджета следующего года. Важно в ближайшие дни сформировать четкое понимание использования ресурсов с учетом имеющихся пробелов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Создать кинозалы в муниципальных округах, где они пока отсутствуют. Главы округов вместе с Минкультуры должны представить предложения и планы по решению вопроса.

Об итогах работы муниципальных кинозалов в первом полугодии рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. На сегодня работают 22 кинозала, из них 20 — на базе учреждений культуры в 17 округах. Все они охвачены обслуживанием с участием Пушкинской карты. По этому показателю республика на седьмом месте в ПФО. В первом полугодии кинозалы провели 6,2 тыс. киносеансов, 84% из них — с показом отечественных картин. Кассовый сбор превысил 17 млн рублей. Наибольшие показатели у залов Новочебоксарска, Канаша, Шумерли. По количеству зрителей лучшие показатели в Ядринском, Цивильском округах. В то же время нет кинозалов в семи округах.

Руководитель республики обратился к главам этих округов с поручением вместе с Минкультуры представить необходимые предложения по оборудованию кинозалов. Это выровняет возможности в получении киноуслуг.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не снижать планку проведения фестиваля «Зеленое золото России», использовать накопленный опыт.

Фестиваль прошел в третий раз, напомнил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Его основная цель — не только культурно-гастрономическая составляющая, но и экспертный обмен опытом в плане развития пивоварения и хмелеводства. Свою продукцию представили 20 пивоваренных компаний из 17 регионов страны. Гостей угощали шесть фермерских хозяйств и 26 предприятий общепита.

Мероприятие посетили 48 тыс. жителей и гостей Чувашии. По сравнению с 2022 годом это больше на 30 тыс. человек. На площадке было продано 35 тыс. литров пива, более 9 тыс. литров безалкогольных напитков. Приобретено 2315 бургеров, больше 800 хот-догов, восемь тонн шашлыков, семь жареных быков.

В деловой программе главным событием стала конференция по развитию пивоварения и хмелеводства. На двух стратегических сессиях своими мнениями поделились более 150 экспертов.

Олег Николаев высоко оценил проведенный фестиваль, нацелив на дальнейшее его развитие.

ПОРУЧЕНИЕ.

Яркий, наполненный новшествами опыт проведения праздника, посвященного 555-летию Чебоксар, взять на вооружение для дальнейшего применения.

Рассмотрены также итоги мероприятий в честь 555-летия г. Чебоксары. Как доложил глава города Владимир Доброхотов, в праздновании приняли участие больше 46 тыс. человек. На территории залива появилась огромная цветочная клумба, цветами были украшены парки, скверы. Было открыто движение после реконструкции Октябрьского моста.

Праздник отметился большим количеством спортивных соревнований. На стадионе «Спартак» прошел фестиваль силовых видов спорта. На центральных улицах города гостей встречал арт-проект «Творческий бульвар». Украшением праздника стали выступления пилотажной группы «Стрижи» и известного певца Шамана.

Вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. А Глава республики отметил, что праздник стал настоящим ярким событием в жизни Чувашии.