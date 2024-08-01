Поздравления с 555-летием Чебоксар

Дорогие чебоксарцы, земляки!

Поздравляю вас с Днем города — столицы нашей республики!

В эти дни один из самых красивых городов Поволжья отмечает 555 лет. Этот праздник объединяет всех чебоксарцев. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, у нас много общего — любовь к нашему замечательному городу, участие в его судьбе. Мы гордимся его историей, из поколения в поколение передаем лучшие традиции.

Столица Чувашии постоянно развивается — открываются новые производства, строятся современные микрорайоны, детские сады и школы, появляются благоустроенные общественные пространства для отдыха и спорта. Для меня этот город родной, и я радуюсь добрым переменам.

Спасибо всем, кто своим трудом и талантом помогает Чебоксарам становиться еще лучше, еще комфортнее для жизни. Пусть сбываются мечты! Желаю чебоксарцам новых побед, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Сенатор Российской Федерации

Николай Владимиров

Дорогие чебоксарцы!

Поздравляю вас с днем рождения нашего города!

555-летие — это почтенный возраст, вызывающий чувство гордости и глубокого уважения к богатой истории и культуре города Чебоксары.

Тысячи нитей связывают нас с Чебоксарами. Здесь мы живем, работаем, учимся, любим, растим детей, строим планы на будущее. Достижения города — это заслуга жителей столицы, труд каждого из вас!

Желаю, чтобы в ваших домах царила доброта и уют, а родные и близкие всегда были счастливы и здоровы.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации

Алла Салаева

Уважаемые чебоксарцы, сердечно поздравляю вас с 555-летием Чебоксар!

За прошедшие годы город Чебоксары стал не только центром национальной культуры, науки и образования, но и символом единства и мирного сосуществования разных народов и конфессий. Все лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы бережем в настоящем и, безусловно, сохраним в будущем.

Достижения города — это ваша заслуга. Наши жители — это общенародное достояние. Своим ежедневным трудом вы создаете фундамент нынешнего и будущего процветания Чебоксар и всей Чувашской Республики. Вклад каждого из вас в развитие нашего города неоценим. Вместе проживая в одном городе, мы становимся одной большой семьей, которую связывает общая история.

Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью к родному городу и надеждой на лучшее будущее. От всей души желаю всем счастья, благополучия и мирного неба над головой.

С праздником, любимый город!

Глава города Чебоксары

Владимир Доброхотов