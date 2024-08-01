В Чебоксарах открылся третий фестиваль «Зеленое золото России»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Праздник пива и хмеля

В столицу республики съехались пивовары, изготовители других напитков со всей страны. Свою продукцию представляют и местные производители.

Праздник проходит на площади Речного порта. Территория поделена на пивную, музыкальную и гастрономическую зоны. В пивной гостям предлагают классические и крафтовые сорта напитка, в гастрономической — самые разные закуски.

Всего представлено порядка 60 предприятий. Нынче расширены площади фестиваля с учетом возросшего количества посетителей. Раскинулись палатки 20 пивзаводов из 9 регионов страны. В том числе из Нижегородской, Самарской, Пензенской областей, Республики Марий Эл, Татарстана.

Участников фестиваля приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Форум свидетельствует о том, что отрасль набирает обороты, что несколько лет назад был сделан правильный выбор на пути возрождения хмелеводства. В форуме участвуют компании, которые еще недавно были не российскими, а сейчас стали одними из основных партнеров Чувашии. На форуме будет уделено серьёзное внимание перспективам развития отрасли.

Гостей также приветствовала депутат Госдумы РФ Алла Салаева. Она выразила удовлетворение тем, что фестиваль с каждым годом набирает обороты, становится все более привлекательным.

Центральным событием деловой программы фестиваля станет конференция по теме «Российский хмель», запланированная на 15 августа. Обмен мнениями состоится на двух стратегических сессиях.

Опубликовано: 10 августа 2024 г.


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