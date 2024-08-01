В Чебоксарах открылся третий фестиваль «Зеленое золото России»

Праздник пива и хмеля

В столицу республики съехались пивовары, изготовители других напитков со всей страны. Свою продукцию представляют и местные производители.

Праздник проходит на площади Речного порта. Территория поделена на пивную, музыкальную и гастрономическую зоны. В пивной гостям предлагают классические и крафтовые сорта напитка, в гастрономической — самые разные закуски.

Всего представлено порядка 60 предприятий. Нынче расширены площади фестиваля с учетом возросшего количества посетителей. Раскинулись палатки 20 пивзаводов из 9 регионов страны. В том числе из Нижегородской, Самарской, Пензенской областей, Республики Марий Эл, Татарстана.

Участников фестиваля приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Форум свидетельствует о том, что отрасль набирает обороты, что несколько лет назад был сделан правильный выбор на пути возрождения хмелеводства. В форуме участвуют компании, которые еще недавно были не российскими, а сейчас стали одними из основных партнеров Чувашии. На форуме будет уделено серьёзное внимание перспективам развития отрасли.

Гостей также приветствовала депутат Госдумы РФ Алла Салаева. Она выразила удовлетворение тем, что фестиваль с каждым годом набирает обороты, становится все более привлекательным.

Центральным событием деловой программы фестиваля станет конференция по теме «Российский хмель», запланированная на 15 августа. Обмен мнениями состоится на двух стратегических сессиях.