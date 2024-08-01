В Чебоксарском округе с начала года сшили 70 маскировочных сетей

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жители деревень Моштауши и Клычево сшили маскировочную сеть для бойцов специальной военной операции. Эта сеть стала уже 70-й, изготовленной с начала 2024 года. В зону СВО ее как правило отправляют вместе с гуманитарным грузом, в который также входят продукты, спецтехника и остальные необходимые вещи.

Активисты признаются, что размеры заказов бывают разные — от 3 х 6 до 7 х 17 метров.

Между тем, жительница деревни Клычево Галина Максимова связала для бойцов 138 банных мочалок, признавшись, что делает это с любовью, для пользы и хорошего настроения.

Опубликовано: 2 августа 2024 г.


Читайте также:

Музей "Сад покорителям космоса" в Крикакасах пополнился еще одним экспонатом
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства
Запущена вторая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский» площадью 11 га
Высший экономический совет обсудил перспективы сразу двух районов
В Кугесях обсудили судьбу бездомных животных и проблемы с водоснабжением
В республике построят еще один ФОК
В деревне Ильбеши началось долгожданное обустройство дороги
Новый очаг культуры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.