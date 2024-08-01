В Чебоксарском округе с начала года сшили 70 маскировочных сетей

Жители деревень Моштауши и Клычево сшили маскировочную сеть для бойцов специальной военной операции. Эта сеть стала уже 70-й, изготовленной с начала 2024 года. В зону СВО ее как правило отправляют вместе с гуманитарным грузом, в который также входят продукты, спецтехника и остальные необходимые вещи.

Активисты признаются, что размеры заказов бывают разные — от 3 х 6 до 7 х 17 метров.

Между тем, жительница деревни Клычево Галина Максимова связала для бойцов 138 банных мочалок, признавшись, что делает это с любовью, для пользы и хорошего настроения.