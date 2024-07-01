Служить Родине не только на передовой

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров стал наставником нашего земляка, участника программы «Время Героев» Александра Тихонова.

В Нижнем Новгороде он встретился со своим подопечным, уроженцем села Яльчики, с первых дней СВО находящимся на передовых позициях и награжденным пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества. «Инициатива нашего Президента своевременна и справедлива, — сказал Игорь Комаров. — В программе принимают участие 83 участника спецоперации, прошедшие строгий отбор. Более 20% из них представляют регионы ПФО. Для меня большая честь быть вашим наставником». А Александр Тихонов в ответ сообщил, что для него «Время Героев» — это возможность попробовать себя в другой сфере, внести вклад в развитие страны.

Программа «Время Героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж». Благодаря ей участники СВО пройдут обучение и получат практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях. Полпред Президента России в ПФО как наставник Александра Тихонова будет помогать ему в ходе стажировки, знакомить с государственной гражданской службой. Наш земляк уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в работе совещания по общественно-политическому развитию региона под руководством Игоря Комарова, побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете и познакомился с работой Приемной главы государства. Впереди у Александра Тихонова — стажировка в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.

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Как уже сообщала «СЧ», в июне этого года Александр Тихонов вместе с другими участниками программы «Время Героев» встречался с Президентом России в подмосковном Солнечногорске. В беседе с Владимиром Путиным он подчеркнул, что чувствует себя частью великой истории нашей Родины, как, впрочем, и многие другие. А Президент вспомнил, как разговаривал по телефону с младшим братом Александра, Владимиром, и отдал ему приказ покинуть зону СВО. «Когда узнал о том, что братья вместе воюют, все трое — на линии боевого соприкосновения, посчитал, что хоть один из них должен находиться подальше от зоны боевых действий», — рассказал Путин. Приказа Верховного Главнокомандующего младший Тихонов, до этого отказывающийся уезжать в тыл, не выполнить, конечно, не мог: сейчас он — слушатель Военной Академии Генерального штаба.