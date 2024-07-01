За рулем — виртуозы

Не во всех российских городах в общественных перевозках задействованы троллейбусы. А зря! Это экологичный, вместительный и весьма удобный транспорт. Столица Чувашии занимает второе место в стране по количеству подвижного состава после Санкт-Петербурга. В Чебоксарах это направление не только сохранили, но и продолжают развивать. А с 7 по 9 августа в нашем городе впервые пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса», 21-й по счету.

В соревнованиях примут участие мастера вождения из тридцати субъектов РФ, ставшие финалистами по итогам региональных этапов. Бороться за звание лучшего в масштабах страны они будут в жилом районе «Новый город» — по Чебоксарскому проспекту готовят специальную трассу «с условиями». Но серьезная программа этим не ограничится. Пригодятся все знания и навыки: и в приемке машины перед выездом на линию, и в культуре обслуживания пассажиров. А еще конкурсантам надо на отлично знать правила дорожного движения, устройство электромашины и правила ее технической эксплуатации.

Цифры и факты В столице Чувашии — один из самых высоких в России коэффициентов обеспеченности троллейбусами в расчете на каждого горожанина.

Электромашины на чебоксарских маршрутах выполняют 55% пассажирских перевозок.

Чебоксары находятся в числе «самых троллейбусных» городов России — наряду с Санкт-Петербургом, Севастополем, Новосибирском и Екатеринбургом.

Усердно готовятся к профессиональным состязаниям и водители ГУП «Чувашское транспортное управление», которые представят нашу республику: штудируют теоретическую часть, тренируются за рулем.

«В троллейбусном управлении работаю 12 лет. Очень нравится моя работа! — говорит Станислав Зотов. — Дорога одна и та же, но на ней постоянно все меняется. Каждый день — новые впечатления». А Эдуард Арсентьев работает на предприятии с 1996 года. Здесь встретил и свою супругу. «Два сына у нас, подростки. Кто знает, может, семейная династия получится», — улыбается он.

Между тем на плацу появились красные стойки. Это значит, скоро тренировка. Троллейбус — машина большая, внушительная, но под управлением опытного водителя весьма маневренная. И «змейкой» проедет на раз-два-три.

Поделились работники ЧТУ и своим мнением по поводу современных электромашин на автономном ходу. Они более комфортны и для водителей, и для пассажиров. «Но все равно привыкать к ним надо — они длиннее и чуть шире», — уточнили специалисты, добавив, что автономный ход существенно облегчает жизнь пассажирам. Особенно жителям новых микрорайонов, где нет контактной сети — например, «Университетского-2» или «Солнечного». Так электротранспорт доходит и до них.

Чебоксары не случайно выбраны площадкой для проведения всероссийского конкурса. «Чувашия — один из немногих регионов, где сохраняется такой вид транспорта, как троллейбус. Он экологичный, вместимый, удобный для людей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров. И рассказал, что сейчас идет активное обновление троллейбусного парка, до конца года он пополнится 153 электромашинами. Также модернизируется контактная сеть, реконструируются электроструктуры. Министр пожелал удачи и успехов конкурсантам.

К слову, победители получат весомое денежное вознаграждение: за первое место — 300 тыс. рублей, за второе — 150 тыс. и за третье — 50 тыс. Исходя из предыдущего опыта, в конкурсе возможны и самые разные номинации — каждый профессионал сумеет показать свои сильные стороны.

Перед гостями предстанут и ретротроллейбусы — как выставочные экземпляры. Наверняка водителям захочется осмотреть электротехнику прошлых времен. ЗИУ-5 хорошо знаком чебоксарцам. Седьмого ноября 1964 года эта машина открыла в городе троллейбусное движение. А теперь выходит в рейс по праздникам, собирая пассажиров и заряжая их хорошим настроением. Скоро День города — значит, снова увидимся! Но, оказывается, есть у нас еще один раритет. О нем рассказал заместитель директора — главный инженер ГУП «ЧТУ» Андрей Куликов. Это польская модель «Норд ролл» 1997 года выпуска, изготовленная в Архангельске. В России таких по пальцам пересчитать. А у нас она на ходу, курсирует в Новочебоксарске.

«Всероссийский конкурс в Чувашии станет дополнительным стимулом для популяризации профессии водителя, — говорит директор ГУП «ЧТУ» Евгений Мореплавцев. — На предприятии их не хватает — более ста вакансий. Средний возраст водителя по управлению — 45 лет и старше. Сегодня рассматриваются варианты, как можно привлечь молодых специалистов до 35 лет».

На предприятии укрепляют корпоративный дух коллектива: с помощью профсоюзов устраивают соревнования по лыжным гонкам и волейболу, шахматные турниры. В планах — обновить спортзалы, дополнив их тренажерами. И конкурсы профмастерства внутри управления тоже проводятся, лучших материально поощряют.

Как рассказал Евгений Мореплавцев, троллейбусный парк серьезно модернизирован. Из 272 единиц подвижного состава — 68 троллейбусов нового поколения. В этом году процесс обновления продолжился: пришла 21 электромашина, в августе примут на баланс 20 единиц с малым аварийным ходом, до ноября еще 72 — с увеличенным автономным ходом (59 из них пустят на два межмуниципальных маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск») и до декабря — еще сорок. К концу года будет обновлено более 60% троллейбусного автопарка.