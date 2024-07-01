28 июля — День PR-специалиста

От шариковой ручки до нейросетей

28 июля 2004 года в стране впервые был отмечен День PR-специалиста. Именно в этот день профессия пиарщика получила официальное признание — ее внесли в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Добрые слова накануне праздника адресовал специалистам по связям с общественностью Глава Чувашии Олег Николаев.

«В этом году мы в двадцатый раз отмечаем День специалиста по связям с общественностью, — написал руководитель республики в своем поздравлении. — Это профессиональный праздник настоящих мастеров коммуникации — пресс-секретарей, маркетологов, бренд-менеджеров, людей, которые ведут страницы в социальных сетях, и многих других. За эти 20 лет вы состоялись, наработали богатую практику. При этом очень сильно изменились сами подходы в вашей деятельности, каналы донесения информации, выверенная, содержательная и понятная подача которой имеет колоссальную важность для корректного восприятия, грамотного использования вашей аудиторией.

Изо дня в день растет и значимость вашей работы. Сегодня благодаря широкому профессиональному инструментарию — от шариковой ручки до нейросетей — каждый из вас не просто формирует мнение, смыслы, отношение к явлениям и процессам, товарам или услугам, но во многом влияет на умы и сердца людей, дает объективную обратную связь руководителю. А все вместе, одним профессиональным сообществом, вы продвигаете положительный имидж республики, прославляете доброе имя Чувашии как лучшего места для жизни!»