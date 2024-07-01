Скатерть на столе нужна и в будни, и в праздники

В предстоящую субботу работники торговли отметят профессиональную дату. В этой отрасли свои секреты, и в полной мере владеет ими директор ООО «Кулинар», член Общественного совета города Чебоксары Лилия Бенда. Она отдала системе торговли и общепита 54 года. Как организатору школьного питания Лилии Михайловне ведомы все нюансы детской кухни. А вверенный ей коллектив, вдохновленный активной жизненной позицией руководителя, деятельно участвует в городских и республиканских мероприятиях.

Профессия по зову души

В кабинете Лилии Михайловны две стены заняты грамотами и благодарностями, адресованными ей и ее команде. А за стеклом на стеллажах расположились альбомы с фотографиями — так бережно хранятся драгоценные моменты ярких праздников, фестивалей, конкурсов и деловых событий. На этих страницах год за годом собрана целая жизнь трудового коллектива.

Свою профессию Лилия Бенда выбрала по зову души. И по примеру мамы, которая работала в магазине «Промтовары». Так или иначе с торговлей была связана вся ее семья. В одно время отец возглавлял Чебоксарское торговое училище. И даже свекровь Нина Алексеевна Бенда заведовала продовольственным магазином № 48. Так что если говорить о семейных традициях, то Лилия Михайловна гармонично объединила их в своей жизни. Среди ее наград есть и звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашии», и знак почетного работника общего образования России.

«За прилавок я встала рано, в 1969 году. Проходила практику в торговом училище и начала работать младшим продавцом в РТО «Продтовары», — вспоминает собеседница. А спустя семь лет была уже заведующей магазином и студенткой Чебоксарского кооперативного техникума. Став товароведом, ушла в общепит. С середины 80-х начались новые страницы профессиональной жизни, связанные со школьным питанием. Труд Лилии Михайловны на этой ниве отмечен Знаком достоинства кавалера Национальной ассоциации кулинаров России и медалью «За заслуги перед городом Чебоксары».

Школьное питание требует внимания

Лилия Бенда стала заместителем директора кафе «Палан» по организации детского питания школ Ленинского района столицы, а затем и руководителем. Через пять лет возглавила предприятие «Кулинар», ведающее школьными столовыми Чебоксар. «Меня отправляли в Минск повышать квалификацию именно по этой линии. Позже было обучение в Питере», — вспоминает она.

Сегодня под крылом «Кулинара» — 21 школа в Ленинском и Калининском районах столицы и более 50 детсадов города. «А что любят есть современные дети?» — интересуюсь я. «То же, что и раньше — выпечку, компот, сладкое. Но надо учить ребят правильно питаться», — считает специалист. Не просто готовить им хорошую еду, а доказывать, рассказывать, показывать, что рацион может быть и сбалансированным, и полезным, и вкусным. Однако для этого требуется качественное сырье. «Мы стараемся работать с местными производителями», — раскрывает секреты организационной кухни Лилия Михайловна.

Большую часть времени ученики проводят в школе. Их задача — грызть гранит науки, а в столовой позаботятся о разнообразном меню. «Дети — наше будущее. Мы их должны не только учить, но и кормить. Если у ребенка хорошее питание, значит, и в учебе все будет хорошо», — улыбается Лилия Бенда. Помимо надзорных служб за этим пристально следят и родительские комитеты. Дважды в неделю папы и мамы наблюдают за техпроцессом, дегустируют блюда. Тема важна и на уровне города, республики. Всего один пример: в школьных столовых обновлена материально-техническая база. В современных пищеблоках работать одно удовольствие, говорят повара.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! От всей души поздравляю сотрудников ООО «Кулинар», а также всех, кто трудился и трудится в нашей сфере, с профессиональным праздником — Днем работника торговли! Профессия наша далеко не из легких, она требует высокого мастерства и уровня знаний, ответственности и самоотдачи, инициативности и творчества. Но самое главное, она требует умения работать с людьми: терпения, доброжелательности, душевного тепла. И со своими непростыми задачами вы прекрасно справляетесь. Накануне праздника отдельные слова благодарности хочу адресовать нашим ветеранам. Спасибо вам за верность профессии, за тот вклад, который вы внесли в развитие отрасли, за поддержку, которую вы оказывали и продолжаете оказывать нашей молодежи. От всей души желаю всем коллегам, друзьям, ветеранам отрасли крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и счастья в личной жизни. А тем, кто продолжает трудиться — новых успехов в работе и благодарных и отзывчивых покупателей. С искренним уважением, Лилия БЕНДА,

директор ООО «Кулинар»,

почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики

Самый длинный бутерброд и венгерский фестиваль

По своей натуре Лилия Бенда — практик. Ей мало просто идей, надо, чтобы они работали. Вместе мы прошлись по некоторым ярким проектам, воплощенным в жизнь. А наглядности добавили фотографии из альбомов.

В 2014 году при содействии управления образования столичной мэрии стартовал городской образовательный проект «Могу приготовить». «На вкусных уроках по домоводству в роли поваров выступали сами ученики — под чутким руководством специалистов ООО «Кулинар», — рассказывает Лилия Бенда. — Попутно дети узнавали немало полезного: как правильно выбрать продукты, для чего предназначен тот или иной кухонный инвентарь, что такое технологическая карта». Интересно было всем — девчонкам и мальчишкам, а также специалистам, представителям общественности, депутатам, которые тоже становились гостями на таких занятиях.

В июле 2018 года представители ООО «Кулинар» сделали самый длинный бутерброд в Чувашии — 105 метров. На стокилограммовое чудо ушло 45 кг хлеба, 20 кг джема и 10 ведер различных ягод. Помогали поварам воспитанники чебоксарского детсада № 8.

На 550-летие Чебоксар команда кулинаров организовала красочный и ароматный фестиваль венгерской кухни на заливе (все знают, что город Эгер — побратим Чебоксар). Бограч-гуляш, национальный творожный пирог, лангош с ягодами — немало чебоксарцев и гостей столицы расширили тогда свои представления о национальной гастрономии. И антураж был соответствующий — продавцы и повара в венгерских национальных костюмах, на фоне декораций со старинными замками.

В прошлом году представители столовой чебоксарской школы № 65, признанной лучшей на республиканском уровне, побывали во Владикавказе, где проходил уже всероссийский конкурс. Лилия Михайловна показывает сертификат участника. Знаковым стал семинар-практикум для городских и сельских школ республики по организации горячего питания в 2020 году. Среди удачных проектов назвала Лилия Бенда и фестиваль «Пасхальное чудо» — хорошо бы его продолжить.

«Мы с удовольствием подключаемся к городским, республиканским и даже российским мероприятиям, к праздничным датам, — подводит итог директор ООО «Кулинар», откладывая альбомы. — И участвуем, конечно же, своим ремеслом — красивая еда, красивая сервировка. Это ведь тоже важный, неотъемлемый элемент многих событий».

К слову, чуть более месяца назад руководитель вернулась с чувашского Акатуя на ВДНХ. Как всегда, она в курсе значимых событий, которыми живут республика и ее столица.

На работе и дома

В ООО «Кулинар» сегодня — 170 сотрудников, в основном женщины. «Те, кто трудится на ниве школьного питания, смогут работать и в ресторанном бизнесе, — считает Лилия Бенда. — Под моим началом трудятся специалисты — золотые руки, универсалы». В коллективе выросли два мастера-повара Российской Федерации, десять мастеров-поваров Чувашии, три заслуженных работника сферы обслуживания населения республики. Стаж многих специалистов и двадцать, и тридцать, и даже пятьдесят с лишним лет. Предприятие гордится и дорожит каждым сотрудником. Сейчас летние каникулы, и у школьных поваров — пятая четверть. ООО «Кулинар» обслуживает два детских оздоровительных лагеря — «Бригантину» и «Березку».

«Ни один начальник ничего не значит, если нет команды», — подчеркивает Лилия Бенда. А я, в свою очередь, спрашиваю, какими же качествами он должен обладать. «Руководитель должен систематически повышать свой профессиональный уровень. Не отставать от времени, быть подкованным во многих, в том числе организационных, вопросах, — отвечает собеседница. — И помнить, что на него смотрит и ориентируется коллектив».

«Мне повезло, — говорит Лилия Бенда. — У меня всегда были хорошие наставники — в училище, техникуме, университете. И на работе». Нынешние специалисты со стажем тоже с удовольствием передают свой опыт и мастерство коллегам, только начинающим профессиональный путь. Но новичков сегодня не хватает. Многие рвутся в большие города. «С молодежью надо работать, — говорит руководитель ООО «Кулинар». — Мы сотрудничаем с двумя техникумами — технологии питания и коммерции и экономико-технологическим».

«А дома вы готовите?» — любопытствую я. «Ну а как же! Для семьи — для мужа, детей, внуков (их у нее восемь. — Прим. авт.), — отвечает Лилия Бенда. — Но уже без технологической карты. У любой хозяйки глаз наметан, чего и сколько класть в сковородку или кастрюлю». Особенных рецептов у Лилии Михайловны нет. Но есть свои заведенные правила. В обед на столе обязательно должно стоять первое блюдо — в семье особенно любят борщ. Предпочитают и припущенную рыбу. «В нее я добавляю морковь, лук, перец, соль. Но только не лавровый лист — он перебьет аромат рыбы, сделает блюдо грубее на вкус, — делится лайфхаком Лилия Бенда. — Домашняя кухня должна быть простой, ничего там изобретать не нужно. Важен конечный результат — сытые и довольные домочадцы».