Статьи и сюжеты сработали на успех

Спасибо за работу журналистам говорят нечасто: не ругают — и то хорошо. Тем приятнее было прочитать слова благодарности от вице-премьера — полномочного представителя Чувашии при Президенте России.

«Огромную поддержку экспозиции Чувашии за время работы выставки «Россия» оказывали наши СМИ, — написал Ладыков в телеграм-канале. — «Национальное телевидение» регулярно освещало в своих репортажах работу каждой команды — министерств и муниципалитетов, газеты «Грани», «Таван Ен», «Алатырские вести» и другие СМИ постоянно публиковали материалы о ключевых мероприятиях и успехах республики на выставке.

Газета «Советская Чувашия» выступила не только с точки зрения освещения событий, но и как организаторы — редакция разработала несколько промопродуктов специально для экспозиции, в числе которых сувенирный альманах «Что вы знаете о Чувашии?»

А журналисты ГТРК «Чувашия» кроме регулярных новостных сюжетов ежемесячно выпускали большой специальный репортаж, в котором можно было почувствовать атмосферу гордости на нашей экспозиции. Публикации коллег во многом предопределили внимание жителей республики к нашей работе и позволили нам войти в число лучших регионов в голосовании гостей выставки «Россия».