Жители Чувашии могут взять 29,2 ипотечных кредита в расчете на тысячу населения

29,2 ипотечных кредитов в расчете на 1 тыс. человек экономически активного населения могут взять жители Чувашии. Это 24 позиция среди регионов России в обследовании агентства РИА Рейтинг.

Средний показатель по стране — 25,5 кредитов. Лидером рейтинга является Республика Тыва, где выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год: 130 человек среди экономически активного населения из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в пять раз больше, чем в среднем по стране, и в 24 раза больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.

Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что в основном объясняется высокими ценами на недвижимость. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 6,97 млн рублей. Также большие кредиты берут в Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия). Самые маленькие ипотечные кредиты — в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. В этих регионах в среднем кредит составляет около 1,1 млн рублей.