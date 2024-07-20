Ягодный фестиваль подарил праздник жителям и гостям республики

Аромат клубники нас к себе манил

Лето продолжается и радует нас теплым солнышком, яркими красками цветов и отличным настроением. А еще без чего нельзя представить лето, так это без вкусных даров — грибов, овощей, фруктов и, конечно же, ягод. Именно сладким сочным лакомствам, которые так любят и взрослые, и дети, посвящен масштабный Ягодный фестиваль, который в этом году растянулся на два дня.

Ягодки как на подбор

Решение провести Ягодный фестиваль в два этапа вполне оправданно. В Чебоксарах на территории Садового центра «Фито-Лайн» прошла развлекательная часть, а в деревне Хыркасы Чебоксарского округа в питомнике декоративных растений «Ивушка» состоялась деловая программа. Это позволило провести больше мероприятий. Можно было насладиться атмосферой праздника и поучаствовать в обсуждениях серьезных вопросов без напряжения и спешки. В перспективе площадку фестиваля в Чебоксарах планируется использовать в качестве места проведения постоянной фермерской ярмарки и мероприятий делового и событийного туризма.

Первое, о чем я подумал, когда приехал на Ягодный фестиваль в Садовый центр: не забывать, что я на работе. Но от журналистских трудов здесь отвлекало все. Посудите сами, Ягодный фестиваль — это особенная, праздничная атмосфера. Захотелось сразу окунуться в людской поток. Невозможно было пройти мимо площадки, где предлагался большой выбор саженцев и рассады (садоводы меня поймут). Кроме ягодных культур, фермеры представили различные цветы, декоративные и плодовые деревья, кустарники и прочее.

Богатый выбор!

Возле сцены снова невольно отвлекся. Зажигательные музыкальные номера, танцевальные и вокальные, чередовались с различными конкурсами. Так что скучать времени не было. Но вот от чего голова действительно кругом пошла, так это от изобилия ягод. Все как на подбор — спелые, сочные, ароматные! Клубника, малина, ежевика, голубика, смородина очаровывали ягодных гурманов с первого взгляда. К тому же они очень вкусные и сладкие.

А какое из них может получиться замечательное варенье! Кстати, его готовили прямо на месте из клубники и смородины, и это новшество второго Ягодного фестиваля. Но кулинарный процесс имел свою особенную цель — в рамках акции «Поддержи СВОих» варенье, приготовленное из чувашских ягод, отправится к нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Готовили варенье, можно сказать, всем миром, каждый посетитель выставки мог принять участие.

Программа фестиваля включала в себя много интересных событий. Это и показ ярких ягодных костюмов, и кулинарный баттл «Ягодный Мастер». А также мастер-классы по созданию десертов, плетению венков из цветов и вазонов из ротанга, конкурс детских рисунков. Признаюсь честно: на некоторое время я забыл про редакционное задание. Но как только увидел вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, то моментально проявил силу воли и взялся за работу.

Хороша смородина не только в саду Официальным партнером Ягодного фестиваля выступил «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Самыми популярными на празднике ягод стали в минувшую субботу клубника и смородина. Но, как выяснилось, смородина — это не только вкусная ягода, но и удобное и тоже очень полезное мобильное приложение. Об этом гостям фестиваля рассказали сотрудники «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Польза очевидна — установив СМОРОДИНУ на мобильный, вы сможете дистанционно передавать показания приборов учета газа, оперативно и без комиссии оплачивать счета, контролировать начисления и хранить квитанции за предыдущие периоды. Также специалисты компании рассказали фермерам и садоводам, как стать участником программы догазификации, ответили на их вопросы, А среди тех, кто прямо на фестивале подключился к мобильному приложению «Мой газ.смородина онлайн», газовики разыграли памятные призы.

Ягод есть стали больше

На фестивале можно было запросто встретить и первых лиц республики. Глава Чувашии Олег Николаев вместе с руководителем Минсельхоза Сергеем Артамоновым с интересом обошли ряды с ягодами. Олег Алексеевич пообщался с фермерами и уделил внимание посетителям выставки — оказалось много желающих сфотографироваться с руководителем региона.

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии, регионального отделения Союза женщин России, и депутат Госдумы Алла Салаева с плетенными цветочными венками на головах вместе с другими посетителями фестиваля помогали готовить варенье для наших бойцов. Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова можно было встретить возле агротехники, вместе с главой Чебоксар Владимиром Доброхотовым. Позже и они присоединились к акции «Поддержи СВОих».

Но даже в такой неформальной и праздничной обстановке Олег Николаев не забывал о важных вопросах. В частности, о развитии ягодоводства. «Очень большой интерес в республике к ягодоводству. Это направление для нас является перспективным, и мы будем его поддерживать, и я призываю фермеров объединять усилия для создания совместных производственных площадок», — сказал Глава Чувашии.

По направлению «Ягодоводство» сегодня действуют четыре прямые меры господдержки: гранты «Агростартап» и «Перспектива» и две субсидии — на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также на закладку земляники садовой. При этом производителям ягод наравне с другими сельхозтоваропроизводителями доступны и такие меры поддержки, как льготные инвестиционные кредиты или субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.

«За последние три года более 205 миллионов рублей благодаря господдержке было направлено на развитие ягодоводства в республике. Получателями стали около 40 фермеров. По грантовой линии предоставлено 151,7 миллиона рублей. Приплюсуем к этой сумме субсидии на закладку таких культур в размере 4,4 миллиона рублей. И еще выплаты на закладку земляники — 49 миллионов рублей», — рассказал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По мнению Олега Николаева, государственная поддержка ягодоводов сказывается и на росте потребления ягод, в чем тоже существенный плюс. «Потребление фруктов и ягод, включая виноград, на душу населения республики в прошлом году увеличилось в сравнении с 2018 годом на 6 кг и составило 64 кг», — заявил Глава Чувашии.

На всероссийский уровень

Как уже было сказано, интерес Ягодный фестиваль вызвал серьезный. Его посетили более трех тысяч гостей. Кто-то приехал специально, как Валентина Серова из села Малое Чурашево Ядринского округа. «Хотела приехать еще в прошлом году, но не получилось. Сегодня приехали всей семьей. Купили несколько саженцев. Мы и сами ягоды выращиваем, для себя, конечно, но интересно посмотреть, как у других», — рассказала жительница Ядринского округа.

Кто-то попал на фестиваль случайно, как Андрей Михайлов из Чебоксар. «Да мы с женой мимо проезжали. Про фестиваль слышали, но не думали специально приезжать. Теперь вон и ягод купили, и концерт посмотрели. Нам нравится», — сказал чебоксарец. Он также обещал на следующий год еще и детей с собой привезти на Ягодный фестиваль.

Не случайными гостями оказались представители Нижнего Новгорода, семья Фоминых. Они приехали в Чувашию к родственникам, ну и заодно решили погулять на ягодном празднике. «Ягоды очень сладкие, сочные, — поделилась впечатлениями Надежда Фомина. — 200 рублей килограмм — недорого, но какая крупная, вкусная».

Для большого количества посетителей фестиваля свою продукцию представили более 20 фермеров, занимающихся ягодоводством. «В фермерство я пришел в 2019 году. У нас нет гор, нет моря, но у нас есть Волга, хорошие люди и, самое главное, у нас есть хорошая земля, на которой можно выращивать любые культуры. Я часто путешествую по России и хочу сказать, что продукция, выращенная в Чувашии, и ягоды в том числе, пользуется большим спросом», — отметил шеф-повар, фермер и предприниматель Евгений Шуваев.

Услышав мнение жителей и гостей Чувашии и специалистов, приходишь к мнению, что Ягодному фестивалю уже становится тесно в рамках республики. В Минсельхозе региона тоже понимают, что расширение границ неизбежно. Министр сельского хозяйства намекнул, что к 2025 году планируется повысить статус мероприятия. «Мы видим, насколько тема ягодоводства, садоводства и фермерства востребована. И жители, и профессионалы — все здесь в едином потоке. Значит, надо создавать условия для развития и демонстрации достижений на всероссийском уровне», — сказал Сергей Артамонов.

К слову, в качестве спикеров на фестиваль приехали специалисты из Москвы, Новосибирска, Самарской области. И даже из Италии. Специальный гость фестиваля — Франко Дзенти, селекционер международного проекта BerryLAB, учредитель питомника «Сладкая Клубника» (Республика Крым), консультант по выращиванию земляники садовой. Это подтверждает необходимость выходить на новый уровень и делать следующий шаг.

Второй день фестиваля прошел в деловом формате. Спикеры поделились опытом и инновациями в технологии выращивания сельхозкультур на информационном форуме «От ростка до урожая» и на круглом столе «Декоративное садоводство». Также состоялась презентация проекта «Ягодная тропа» в рамках предоставленного гранта «Агротуризм».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«Если говорить о ягодоводстве, то темпы, которые за последние годы набрали наши фермеры, ягодоводы, крупные товаропроизводители, впечатляют. За три года производство ягод выросло как по количеству, так и по площадям в десятки раз. И это стало возможным благодаря тому, что правительство Чувашской Республики последовательно прислушивается к идеям, мнениям, желаниям людей и организовывает соответствующую работу. Бизнес-контакты, вовлечение жителей, объединение фермеров дадут еще один стимул начинающим фермерам, самозанятым и крупным хозяйствам радовать нас вкусной ягодой, выращенной в России».

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии:

«Третий год целенаправленно поддерживаем направление ягодоводства. Выдаем гранты от 4 до 10 миллионов рублей. Кроме этого, если на больших площадях размещают плантации, мы возмещаем 80% на закладку, на уход. Желающих заниматься ягодоводством с каждым годом становится все больше. Наша задача — их правильно сопровождать в первоначальное время. Обучение проводится на базе «Школы фермера».

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы РФ:

«Что мы сейчас чувствуем? Мы чувствуем, что на этой площадке объединились люди, которые очень любят свой родной край, растят и производят самые вкусные ягоды, готовы делиться своим опытом. Хочу пожелать, чтобы фестиваль набирал обороты, чтобы на следующий год было больше участников, еще больше улыбок. И чтобы наш фестиваль стал знаковым для России».