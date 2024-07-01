Олег Николаев: Ориентируемся на развитие инфраструктуры

Глава Чувашии считает, что медпомощь должна стать доступной для каждого жителя республики

В журнале «Здравоохранение России» вышло интервью с Главой Чувашии Олегом Николаевым. В нем он рассказал о развитии медицины, реализации нацпроектов и отметил, что опыт Чувашии в области здравоохранения может быть очень показательным.

С 2020 по 2023 год продолжительность жизни в республике увеличилась на 3,3 года, а младенческая смертность достигла рекордно низких показателей в стране. По словам Главы республики, полное обновление детских поликлиник и запуск мобильных фельдшерских пунктов в каждом муниципальном округе стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение». На реализацию мероприятий нацпроекта в 2024 году выделено более 3,5 млрд рублей. К проекту «Бережливая поликлиника» присоединились еще два учреждения — в них внедрены новые модели медицинской организации. В 85 амбулаториях созданы комфортные условия для оказания медпомощи. Обновлены все детские поликлиники.

Как сообщил Олег Николаев, в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» ожидается оснащение первичных сосудистых отделений чебоксарских медучреждений — Городской клинической больницы № 1, Больницы скорой медицинской помощи, а также Республиканского клинического онкологического диспансера современным оборудованием, а это — компьютерные томографы, аппараты ИВЛ и операционные столы.

Развитая сеть центров амбулаторной онкологической помощи сделала ее более доступной. За четыре месяца их посетили свыше 14 тысяч раз, пролечено 990 пациентов. Республика заинтересована в профилактике и ранней диагностике рака. Чувашия остается в числе регионов-лидеров по снижению младенческой смертности: по итогам четырех месяцев этот показатель составил 2,6 промилле при плане 2,9 промилле.

Охрана здоровья населения и медицинское обслуживание прошли большую цифровую трансформацию благодаря проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» (федеральная государственная информационная система в сфере здравоохранения. — Авт.). Теперь жителям республики доступны телемедицинские консультации, дистанционная запись к врачу, а также возможность «выгружать» медицинские документы через портал «Госуслуги». Кроме того, внедрена практика «второго чтения» в диагностике флюорографии, рентгенографии, маммографии и компьютерной томографии.

За последние три года в республике на 100% обновили детские поликлиники, а в каждом муниципальном округе появились мобильные фельдшерские пункты.

Отдельное внимание в беседе Олег Николаев уделил модернизации учреждений первичного звена здравоохранения, отметив, что в настоящее время активно строятся врачебные амбулатории и отделения врачей общей практики в девяти населенных пунктах. Возводится поликлиника в селе Шихазаны Канашского муниципального округа. Восемь учреждений капитально ремонтируются. К слову, в прошлом году построено 48 объектов здравоохранения, еще 15 — восстановлено.

«Помимо федеральных программ мы укрепляем материально-техническую базу медицинских учреждений за счет республиканского бюджета. В 2023 году отремонтировано инфекционное отделение Батыревской центральной районной больницы и помещение офиса врача общей практики в чебоксарском микрорайоне «Университет». Приведен в порядок стационар в селе Порецкое. Завершается комплексный капитальный ремонт хирургического и радиологического отделений Республиканского клинического онкологического диспансера и поликлиники Центральной городской больницы в столице Чувашии», — перечислил Олег Николаев.

В 2024 году капремонты будут проведены в детском стационаре Новочебоксарского медицинского центра, родильном доме ЦРБ Алатырского округа, инфекционном отделении Вурнарской ЦРБ, стационаре районной больницы № 2 в селе Ишлеи Чебоксарской районной больницы и других учреждениях.

Одним из важных шагов на пути к улучшению медобслуживания станет строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы. По словам Главы республики, амбициозный проект намечено реализовать в четыре этапа. Новая клиника общей площадью более 236 тыс. квадратных метров сможет принять около полутора тысяч пациентов и обеспечит экстренную помощь для сотни человек в день.

Отвечая на вопрос об основных приоритетах в улучшении системы здравоохранения, Олег Николаев отметил, что регион в первую очередь ориентирован на развитие медицинской инфраструктуры. Особое внимание уделяется модернизации первичной медико-санитарной помощи, которая должна стать доступной для каждого жителя республики. Важно и создание эффективной системы профилактики заболеваний, улучшение медицинского образования, кадровой поддержки, а также интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Большая часть мероприятий будет осуществляться в рамках новых нацпроектов, а также через федеральные и региональные программы.