В Алатырском округе открыт памятник жертвам репрессий

Ангелы с терновыми венками

Монумент «Свеча памяти», посвященный жертвам репрессий, открыт в поселке Первомайский Алатырского округа. Памятник высотой 12 метров, возведенный на территории храма в честь святых Царственных страстотерпцев, станет основным в мемориальном комплексе жертв политических репрессий, в том числе и тех, кто пострадал за веру.

Освящение монумента, открытого в День памяти новомучеников и исповедников, на земле Чувашской просиявших, совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, сообщают в пресс-службе Чебоксарской епархии.

У основания памятника — фрагмент звена узкоколейки, по которой репрессированных доставляли в располагавшуюся в этих местах колонию, пишет газета «Алатырские вести». Основание монумента выполнено в форме усеченной пирамиды, на одной из его сторон над узкоколейкой — барельеф с ангелами, которые держат в руках терновый венок — как символ того, что каждый, переступающий порог колонии, надевал мученический венец. По сторонам основания — решетки бараков, из-за одной из них протянуты руки, в которые вложена зажженная свеча памяти. А столп, устремленный в небо, венчает золотая фигура ангела-хранителя, принявшего на себя все скорби, пролитые на этой земле. Рядом установлен мемориальный камень с табличкой в память о жертвах репрессий, прошедших через Алатырскую исправительно-трудовую колонию № 1 НКВД Чувашской АССР.

Работа по увековечению памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов в поселке Первомайский продолжится, сообщают «Алатырские вести». Ведется она Алатырской епархией при личном участии настоятеля храма в честь святых Царственных страстотерпцев протоиерея Владимира Теплова во взаимодействии с администрацией округа. Поддержку оказывают предприятия, депутаты, неравнодушные люди.

Фото газеты «Алатырские вести»

Работали над монументом архитектор Елена Алипова и скульпторы Владислав Немцов и Игорь Голубев.