С начала года жителям республики выдано 6,3 тысячи электронных сертификатов на технические средства реабилитации

Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашии.

Электронный сертификат, оформляющийся в течение 8 рабочих дней с даты подачи заявления — самый быстрый и удобный способ получения средств реабилитации. Его обладатель может самостоятельно выбрать ТСР, рекомендованные в индивидуальной программе реабилитации, а приобрести их можно будет не только в специализированных магазинах, но и на популярных маркетплейсах.

«С прошлого года возможности электронного сертификата были расширены: теперь в список технических средств реабилитации, которые можно получить с его помощью, входят протезы верхних и нижних конечностей. Сегодня по сертификату доступны около 270 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Всего с начала года жители Чувашии приобрели по электронным сертификатам технические средства реабилитации на общую сумму 165 миллионов рублей», — отметил управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев.

В перечень выдаваемых по электронным сертификатам изделий входят кресла-коляски, абсорбирующее белье, протезно-ортопедические изделия, трости, слуховые аппараты, ортопедическая обувь и многое другое. С полным списком доступных по сертификату изделий можно ознакомиться в Каталоге ТСР (https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU — активная ссылка — только для сайта). Он разработан Социальным фондом России и размещен на сайте ведомства. Здесь также можно узнать размер компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР и стоимость электронного сертификата.

Между тем

Подать заявление на замену технического средства реабилитации можно будет за 60 дней до окончания срока использования ТСР. Проект соответствующего постановления Правительства РФ подготовлен Минтруда с учетом предложений депутатов Госдумы и размещен для общественного обсуждения, сообщают на сайте министерства. «Мы предусмотрели возможность подать заявление на замену технического средства реабилитации заблаговременно, не дожидаясь, когда срок использования ТСР истечет, — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. — Этот шаг позволит обеспечить непрерывность реабилитационного процесса, исключит случаи «разрыва» в сроках обеспечения средствами реабилитации».