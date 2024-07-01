В Чувашии открылся второй частный технопарк

Индустриальный парк «Машзавод» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Парк создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его специализация — машиностроение и металлообработка. На новой базе планируется разместить 15 бизнес-субъектов и организовать порядка 500 рабочих мест, отмечает министр.

Технопарк расположен в промышленной зоне города Чебоксары, на проезде Машиностроителей. Здесь была проведена масштабная реконструкция — обновлены инженерные коммуникации и кровля площадью свыше 40 тыс. кв. м, заменено более 36 тыс. кв. м полов, утеплены все корпуса.

Промышленные сеялки, хмелеуборочные комбайны, автобетононасосы, 4D-аттракционы, покрасочные камеры, детали для химической, металлургической и добывающей промышленности — эти ниши в производственной сфере готовы занять резиденты. Напомним, «Машзавод» — второй частный индустриальный парк, открытый в республике. Первым стал «Абат», который на полную мощность заработал в июне.