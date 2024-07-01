Цветущую карту России спасают от засухи

Самую большую клумбу Чебоксар «Цветущая Россия», расположенную на склоне залива, озеленители обильно поливают каждый день. Параллельно сейчас здесь монтируется система капельного полива, сообщает пресс-служба администрации города.

Спасают от жары и засухи и другие столичные цветники, а также молодые саженцы. На текущем содержании у «садовников» — 18 транспортных развязок и колец: 12 из них оснащены системой автоматизированного полива, который включается в ночное время. Остальные цветники поливаются вручную.

К примеру, уход за зелеными насаждениями Красной площади и Чебоксарского залива выполняет ООО «Поволжье». В жару полив однолетников проводится ежедневно, деревьев и кустарников — один-два раза в неделю.