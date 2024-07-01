Шустро обогнал соперников

Артур Михайлов из Чувашии победил в VI Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России». Как сообщили в региональном Минтрансе, финал прошел в Казани. В турнире участвовали настоящие асы вождения из 32 субъектов страны, которые уже побеждали в региональных этапах конкурса. К слову, Артур не раз становился лучшим таксистом в республике и призером на всероссийских соревнованиях. В 2019 году он занял второе место в Сочи, а в прошлом году в Чебоксарах взял «бронзу». А теперь и «золото» в кармане. Победитель получил 150 тыс. рублей от Общественного совета по развитию такси и главный приз — автомобиль Lada Vesta — от правительства Татарстана. Лидера выбрали по итогам трех туров. В первом нужно было ответить на 25 сложных вопросов. Во втором — показать водительское мастерство. В третьем — интересно и оригинально рассказать о родных местах.

Фото пресс-службы АНО «Общественный Совет по развитию такси»