Продукция «Щита» укрощает атом, бороздит океаны

«Чувствуется, что в последнее время заказов стало заметно больше. Я собираю, а муж с сыном, которые работают в транспортном цехе завода, только и успевают отвозить по всей территории нашей необъятной страны и не только», — шутит электромонтажник-схемщик Наталья Таратина, занятая сборкой очередной ячейки электрощитового оборудования.

В инженерно-производственный комплекс «Щит» АО «ЧЭАЗ» Наталья пришла 5 лет назад ученицей, и за эти годы не только освоила профессию, но и сама стала доброй наставницей для молодых коллег. На ее счету уже 5 учениц, которым она помогла получить специальность электромонтажника-схемщика. И к мнению о том, что «электротехника — не совсем женское дело», у Натальи отношение однозначное: «Наоборот, в нашем цехе С-8 сборкой шкафов заняты исключительно женщины. В зависимости, скажем так, от «начинки» на сборку одного шкафа уходит от нескольких часов до нескольких дней: вся погружаюсь в работу, головой ухожу в схему — мне нравится». У нас, мужчин, так не получается: терпения, наверное, не хватает — побаиваемся кропотливой работы.

Увеличение объема заказов подтверждает и заместитель генерального директора завода — коммерческий директор Юрий Богатов: «За последний год завод нарастил производство в кратном размере — в два раза. Соответственно и география поставок продукции обширная — от Дальнего Востока до Калининграда». В числе реализованных в последнее время крупных проектов — ряд объектов на Сахалине, в Хабаровском крае, являющихся основополагающими для обеспечения надежного энергоснабжения этих регионов. ЧЭАЗ продолжает укреплять свои позиции в нефтяной отрасли — тесно сотрудничает с компаниями Роснефть, Лукойл, Газпром.

Идет продукция и на экспорт. Сегодня чебоксарские электроаппаратчики заняты реализацией крупных проектов совместно с партнерами в Узбекистане. Наши позиции традиционно сильны в Казахстане, Беларуси, других странах СНГ. Да и в дальнее зарубежье дорога протоптана. ЧЭАЗ с 2020 года участвует в строительстве первой атомной электростанции «Руппур» Республики Бангладеш. За эти годы завод изготовил 480 ячеек для комплектных распределительных устройств, которые будут обеспечивать нужды АЭС. Этот опыт позволяет рассчитывать и на участие в строительстве атомных станций в Иране, Турции. Проекты, по словам Юрия Юрьевича, находятся в проработке, часть из них будет реализована уже в текущем году, а некоторые перейдут на следующий год: «С учетом плотного взаимодействия с Росатомом ЧЭАЗ уже обеспечен заказами на 2025 год. Это прежде всего крупные объекты, речь идет о поставках в дальнее зарубежье для атомных станций, которые Росатом строит за рубежом».

Уже знакомая нам Наталья Таратина сегодня занята сборкой шкафов для Роснефти. «Юганский заказ, — уточняет директор производства ИПК «Щит» Евгений Горбунов, — в прошлом году для этого заказчика отгрузили 23 подстанции, а затем получили дополнительный заказ еще на 11 ПС».

Показал он нам и шкафы оперативного постоянного тока для оснащения ледокольных кораблей. «Это наш четвертый по счету ледокол. Первый проект мы реализовали еще 5 лет назад — судно спущено на воду, бороздит моря и океаны. Предстоит работа еще над четырьмя подобными проектами. Три реализуем в текущем году, один перейдет на следующий год. Вот это оборудование уже на стадии приемки заказчиком — в июле отгрузим», — подтвердил Евгений Викторович. Продукция соответствует требованиям Морского регистра судоходства. Необходимо обеспечить надежную защиту от влаги и соли — техника должна выдерживать агрессивную морскую среду. Потому в шкафах и конструктив используют усиленный, с особым покрытием — или оцинковка, или пропускают через гальванику. Производство «Щита» обеспечено новейшим многофункциональным технологическим оборудованием — от автоматизированной установки для резки металлов до пробивных прессов. С любопытством, к примеру, мы понаблюдали за работой заливочно-смесительной установки. Резино-наливной станок ловко наносит уплотнение из пенополиуретана на контуры дверей и стенок шкафов — заданной толщины и ширины. Вроде бы мелочь, но качество продукции складывается из таких мелочей. Уплотнение защищает оборудование от пыли, влаги, от чего напрямую зависит срок его службы.

ИПК, как и завод в целом, также наращивает производство — в январе-июне текущего года увеличение составило 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. «Любую подстанцию можем подготовить с нуля, — продолжает директор производства. — Начиная от проектирования и заканчивая изготовлением и запуском на объекте — любой проект нам под силу».

Наглядное подтверждение его словам мы увидели в цехе С-1, где идет сборка блочных комплектных трансформаторных подстанций. «Обогрев, вентиляция — да тут жить можно!» — удивленный возглас корреспондента газеты для рабочих, занятых утеплением блочно-модульного здания, кажется, неожиданностью не стал: «Жить, конечно, не станут, а работать будут — оборудование требует обслуживания. Эти подстанции будут эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, потому и толщина сэндвича стены здания соответствующая — 15 сантиметров. Обслуживающему персоналу будет уютно даже при минус 60 на улице. Хотя определенная температура нужна и для поддержания рабочего состояния оборудования, которого здесь, как видите, более чем достаточно».

Несколько блоков уже упакованы — готовы к отправке. Их монтажом на месте займутся тоже представители «Щита» — сотрудники его управления испытаний и автоматизации. Должны сдать, говорят, под ключ. Значит, пора собираться в командировку в регион с суровым климатом. Впрочем, как отметил Евгений Горбунов, некоторым его коллегам к встрече с белым медведем не привыкать. Пошутил? Да нет вроде…

Сборка шкафов электрощитового оборудования для очередного заказчика идет к завершению. Фото Ирины Кузнецовой