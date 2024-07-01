Трактора, подстанции и детское питание

Промышленные предприятия Донбасса активно развивают связи с другими регионами России. Сообщения об этом все чаще появляются в информационном поле, пишет «Российская газета».

Так, например, на ПМЭФ-2024 ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Как отметил председатель правительства республики Евгений Солнцев, планируется локализовать производство деталей для тракторов, собираемых в Санкт-Петербурге. А после включения в технологический процесс не исключена и организация сборки в ДНР.

Донецкий и Торезский электротехнические заводы вошли в электротехнический кластер Чувашии в рамках соглашений о взаимодействии регионов. Донецкие специалисты прошли обучение на базе ЧЭАЗ по производству модульных электроподстанций, которые сейчас особенно востребованы на новых территориях. Чебоксарский электроаппаратный завод, который является куратором Донецкого и Торезского заводов, провел аудит этих предприятий и передал им бесплатную техническую документацию. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, заводы из ДНР получили доступ к компетенциям и к инвестиционным возможностям в рамках кластерной инвестиционной платформы.

«Донвентилятор», выпускающий промышленные вентиляторы, уже наладил сотрудничество с Липецким и Магнитогорским металлургическими комбинатами. А специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сейчас ремонтируют Макеевский комбинат детского питания. Уже в июле предприятие сможет восстановить технологический процесс.

Руслан Мельников