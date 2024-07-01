Ставки изменяются

Фонд развития промышленности Чувашии скорректировал условия предоставления господдержки. Принято решение о повышении процентных ставок по программам льготного финансирования проектов промышленных предприятий на два процентных пункта.

Финансирование на реализацию инвестпроекта в сфере промышленности можно получить под 3-5% годовых. Ставка в 3% применяется для заемщиков, которые привлекают высококачественное обеспечение. Впервые появилась возможность частично использовать средства фонда на приобретение в собственность объектов недвижимого имущества для организации промышленного производства — в объеме не более 50% от суммы займа. Для уже профинансированных проектов ставка останется прежней. Более того, все заявки, которые зарегистрированы в ФРП до 17 июня 2024 года, будут профинансированы на прежних условиях.