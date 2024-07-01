В Чувашии любят инвестиции

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Российские предприниматели высоко оценивают инвестиционную привлекательность республики. Об этом шла речь на встрече представителей делового сообщества страны в центре «Мой бизнес» в Чебоксарах.

Коллег по цеху пригласил бизнес-тренер, долларовый миллионер Петр Осипов. Он родом из столицы Чувашии и уверен, что наш регион — прекрасное место для размещения производства. С ним согласны не только бизнесмены Зауралья, но и москвичи. Руководитель Агентства инвестиционного развития Чувашии Денис Васильев презентовал гостям инвестиционное «меню» республики, рассказал о возможностях преференциальных зон, офсетных контрактах, субсидиях на инфраструктуру, логистике, кадрах. «Впереди — точечная отработка индивидуальных запросов бизнеса: от организации встреч с представителями региональных компаний до подбора площадок под проекты», — отметил руководитель АИРа.

Среди участников встречи был и предприниматель, владелец ООО «Интерэнерго» Сергей Ляпкало. На полях Чебоксарского экономического форума его компания подписала соглашение о намерениях по реализации проекта стоимостью 2 млрд рублей. Инвестиции позволят за три года создать производство энергетических котлов большой мощности, которые используются на энергостанциях. Первый этап своего проекта Сергей готовится запустить уже в этом году. АИР помог с подбором арендных площадей. «В Чувашии чувствуется искренняя и активная заинтересованность региона, должностных лиц, причастных к инвестполитике. Для меня это стало решающим фактором при принятии решения о месте размещения своего проекта», — сказал Ляпкало.

Опубликовано: 11 июля 2024 г.


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