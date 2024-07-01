Молния на сахарном домике

На днях мы с восьмилетним сыном побывали в Центре современного искусства — посетили выставку «Воспоминание о несбывшемся». В принципе, нас заинтриговало название: о чем таком «несбывшемся» хотели поведать авторы?

Прошли, посмотрели, обошли выставку еще раз. Посетителей было немного, никто нам не мешал и не отвлекал. Впечатление осталось двоякое. Сначала сын спрашивал: «А здесь что нарисовано?», «А это кто?»… Потом сам стал угадывать: «Я вижу птицу, а ты, папа?» Я рассказывал ему то, что увидел в этот момент. Картины были абстрактными — цветные пятна, штрихи, потеки краски, мятая полусгоревшая бумага… Каждый из нас видел свое.

На выставке были представлены работы четырех художников и одного керамиста. Поначалу я думал: «Умеют ли эти художники рисовать правильно?» А потом бросил эту затею и продолжил смотреть картины просто так. Примечательно, что в ЦСИ в эти же дни проходила выставка аборигенов Австралии. И эти две выставки очень гармонично дополняли друг друга.

Потом мы с сыном гуляли по городу, и он мне говорил: «Смотри, папа, какая красивая трещина на стене, она похожа на молнию!» А я думал: «Эта стена в солнечном свете похожа на стенку сахарного домика. Пойдет дождь — и что будет с его жителями?» Удивительным образом эти абстрактные картины заставили нас по-другому посмотреть на окружающий мир…

Александр Иванов

Эти три картины были одними из первых, и писались отдельно, но прекрасно разместились рядом друг с другом, создав триптих «Автопортрет».

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