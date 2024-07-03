Теперь вы все узнаете о Чувашии

С подарками по выставочным стендам всех регионов страны на ВДНХ прошли представители Чувашии. Незадолго до закрытия выставки «Россия» организаторы экспозиции нашей республики решили на практике отработать слоган «Чувашия благодарит». И в благодарность за совместную многомесячную работу приготовили для всех команд регионов памятные сувениры. Были среди них и холщовые мешочки с чувашским хмелем, и приглашения на фестиваль «Зеленое золото России», который пройдет в августе в Чебоксарах. А чем еще кроме хмеля гордится республика и что интересного в ней можно посмотреть? Разобраться в этом участникам выставки поможет журнал «Что вы знаете о Чувашии?». Небольшую (всего в 50 листов), но очень красочную и емкую энциклопедию республики в журнальном варианте выпустил специально для выставки «Россия» творческий коллектив газеты «Советская Чувашия». Этот журнал вместе с другими подарками «хозяевам» региональных экспозиций вручили представители Ядринского округа — именно они в это время были дежурными по стенду Чувашии.