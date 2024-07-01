Сельские — в город, городские — в село

В семи муниципальных округах побывали школьники Чебоксар в рамках республиканского проекта «День на селе». Ребята, в частности, посетили Мемориальный комплекс летчика-космонавта А.Г. Николаева, Мокринский мост, познакомились с работой сельхозкооператива «Мелилотус».

Как рассказал на еженедельной правительственной планерке министр образования Дмитрий Захаров, такие проекты — это яркие эмоции детей, новые впечатления. Самое главное — это замечательная возможность ближе узнать родную республику, познакомиться с ее красотой и потенциалом.

В экскурсионные маршруты юных чебоксарцев, отдыхающих в летних пришкольных лагерях, вошли мемориал «Строителям безмолвных рубежей» Козловского округа, парк Победы в селе Шихазаны Канашского округа. В Чебоксарском округе на ребят большое впечатление произвели музей Н. Бичурина и сельхозпредприятие «ЧЕБОМИЛК». В Моргаушском округе школьники посетили страусиную ферму, а на ядринской земле — конезавод. «Это удивительно, что мы живем всю жизнь в Чувашии, но каждый раз узнаем что-то новое. Я была в восторге от Чувашского конного завода имени Василия Ивановича Чапаева, здесь я узнала много нового о лошадях и о том, как за ними ухаживают. Еще меня поразили плантации хмеля, никогда не представляла, какого масштаба они могут быть!» — поделилась впечатлениями ученица 8-го класса гимназии № 5 Карина Николаева.

Байгуловскую среднюю школу Козловского округа посетили лучшие представители лицея № 3. Здесь для них провели экскурсию в краеведческом музее, рассказали о жизни и творчестве знаменитых уроженцев села Байгулово. Лицеисты также пообщались с учениками-воспитанниками пришкольного лагеря «Солнышко». Кроме того, в программу были включены крестьянско-фермерское хозяйство «Энежъ», смотровая площадка «Птичий полет» и прогулка по набережной города Козловки.

«День на селе» — зеркальное продолжение проекта «Один день в столице», адресованного сельским школьникам. Теперь уже их чебоксарские сверстники будут посещать сельские округа, где для них будут проведены экскурсии по достопримечательностям и ведущим агропредприятиям Чувашии.