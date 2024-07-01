ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН,

председатель Госдумы России:

«С 1 июля многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан. Также вступает в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства. Банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам. Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги».