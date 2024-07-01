ЧЭАЗ: программа модернизации в действии

Автор: Николай КоноваловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Программа модернизации, о необходимости которой говорило руководство холдинга «РУСЭЛ», в структуру которого входит Чебоксарский электроаппаратный завод, в действии. Совсем недавно, в конце мая, на предприятии запустили одно из самых современных гальванических производств в России, позволяющее обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. Но, похоже, на ЧЭАЗе, как говорят, вошли во вкус — обновление сегодня идет по всем фронтам, в чем мы убедились, посетив автоматный цех инженерно-производственного комплекса «Реконт».

Светлее и комфортнее

Как было и как стало — наглядную картину можно увидеть, едва переступив порог производственного корпуса. Дело в том, что ремонтные работы идут без остановки производства. Станки передвинули в одну сторону, освобожденную от оборудования площадь капитально обновили — и не скажешь, что зданию уже много десятков лет. Ремонт коснется всех участков производственного цеха.

— К ремонтным работам приступили в начале текущего года, — рассказывает начальник цеха Дмитрий Софронов. — Основная часть работы уже выполнена. Оштукатурили и покрасили стены. Под новое оборудование полностью заменили фундамент: качество и эстетику покрытия можно наглядно сравнить. В общем, стремимся не только обеспечить хорошие условия труда, но и создать соответствующее рабочее настроение. Все ценят комфортные условия работы. Это и удерживает на заводе опытных работников, и привлекает молодых специалистов, а они сегодня ценят достойные условия работы… Вот перекрасили стены в другой цвет — сейчас, как видите, совсем другая картина.

Знает, о чем говорит, — цех он возглавил четыре года назад, и нынче самому молодому в ИПК начальнику цеха всего-то 29 лет. Три участка уже отремонтированы, скоро работы перейдут на револьверный участок. Обновлены также комнаты отдыха, санузлы. Внутренними работами ограничиваться не стали, идет обновление здания и снаружи.

Нормочасов — больше, качество — лучше

Но не ремонтом единым. Особо горды электроаппаратчики ходом модернизации. Как отметил главный технолог ИПК «Реконт» Александр Григорьев, в рамках соглашения о выделении субсидий для развития производства, подписанного предприятием с Минпромторгом России в конце 2022 года, только «Реконт» приобрел 117 единиц технологического оборудования. Львиная доля федерального финансирования ушла на гальванический участок: на оборудование было потрачено 530 млн рублей государственных субсидий. Плюс — 240 млн рублей собственных средств завода. С учетом планируемых второй и третьей очередей участка в модернизацию гальваники в общей сложности будет вложено 1,4 млрд рублей.

Но и другим цехам грех жаловаться — они тоже не обделены вниманием. С июля прошлого года автоматный цех уже получил 25 единиц высокоточных и высокопроизводительных станков. Большая его часть уже смонтирована — современная техника включилась в производственный процесс, еще несколько станков в пути.

Разницу между старым и новым Дмитрий Софронов объяснил нам на примере станка с ЧПУ для токарной обработки деталей, изготовленного, кстати, по заказу завода под его запросы: «Он здорово сокращает производственный цикл. Раньше эти же детали на четырех универсальных станках изготавливали 5 человек, а сегодня на одном этом станке справляется один рабочий… При этом станок работает в автоматическом режиме круглосуточно, тем самым объем производства деталей нарастили в 4 раза!»

Годом ранее цех выпускал продукцию на 22 тыс. нормочасов, а модернизация оборудования позволит нарастить этот показатель более чем на 20% — до 26-27 тыс. С поступлением новых машин в цехе создаются высокотехнологичные рабочие места. А кто их займет — специалисты сегодня, как известно, на дороге не валяются. Благо об этом ЧЭАЗ тоже позаботился — тесное сотрудничество с электромеханическим колледжем, Чувашским госуниверситетом позволяет успешно решать кадровый вопрос. «Подготовили более 25 специалистов, которые способны работать на новых станках с ЧПУ», — отвечая на вопрос корреспондента газеты, подчеркнул начальник цеха.

Преемственность поколений никто не отменял, но это не значит, что рабочие со стажем окажутся за бортом — ими здесь очень даже дорожат. К слову, еще три года назад коллектив цеха насчитывал чуть более 70 человек, а сегодня здесь трудятся 135 человек. Закупка нового оборудования не повлечет немедленного избавления от старого, оно еще послужит, и на нем тоже кто-то должен работать. Продемонстрировали нам, к примеру, холодно-высадочный станок «Кайзер» — аж 1939 года выпуска! Достался в качестве трофея — привезен в свое время из Германии. По сей день работает исправно — «в хорошем состоянии и объемы дает нам неплохие…»

У молодых специалистов с освоением новых станков с ЧПУ проблем не возникает. Фото Валерия Панфилова

Токарь шестого разряда Юрий Никандров — представитель славной когорты ветеранов предприятия — пришел в автоматный цех 43 года назад учеником токаря. Об уходе из ставшего родным коллектива пока не задумывается. Тем более, говорит, что условия работы становятся лучше. Изменения в цехе оценивает «как небо и земля: было серо и хмуро, а стало светло и комфортно — совсем другое настроение!» На новый станок с ЧПУ он не претендует — «сложно — там образование нужно», но его проверенный временем универсальный станок тоже не подведет — поработает еще на нем мастер своего дела, внесет свою лепту в реализацию планов завода по увеличению производства электротехники.

Доволен изменениями в цехе и оператор фрезерного центра Игорь Пронин. Он на заводе, можно сказать, не так давно — устроился на работу, будучи еще студентом ЧувГУ, пять лет назад. Говорит, что в коллективе души не чает: люди очень дружелюбные, поддержат и словом — добрым советом, и делом. А освоение нового станка с ЧПУ, который «и режет, и фрезерует, и сверлит», для него трудов не составило — машина, отмечает, надежная и высокопроизводительная.

Автоматный не подведет

По словам Дмитрия Софронова, от автоматного цеха, можно сказать, зависит успешная работа всего завода: «Выпускаем изделия из черного, цветного металла, можем выполнить все виды операций — от нарезки до шлифовки. К нам заходит материал, и выходит уже готовая деталь требуемого качества. Мы — заготовительный цех, способный полностью обеспечить нужды завода». Номенклатура его изделий составляет порядка 13 тыс. деталей. Цех обеспечивает комплектующими не только ИПК «Реконт», но и сборочные цеха других трех инженерно-производственных комплексов предприятия.

Начальник цеха Дмитрий Софронов и главный технолог ИПК Александр Григорьев уверены: «Современное оборудование позволит серьезно нарастить производство и повысить качество продукции». Фото Валерия Панфилова

Этим и объясняется большое внимание к модернизации цеха со стороны руководства завода. ЧЭАЗ ставит перед собой амбициозные планы увеличения объема и расширения линейки выпускаемой продукции. Программа модернизации созвучна с этими целями. Как отметил Александр Григорьев, до конца года для цеха планируется закупить еще полтора десятка единиц оборудования. В том числе — в рамках соглашения в части опытно-конструкторских работ по разработке и выпуску автоматического выключателя для защиты электрических двигателей мощностью до 45 кВт, трансформаторов и электрических сетей от перегрузки и коротких замыканий. Для реализации этой тематики уже закуплены два автомата продольного точения с программным управлением.

Модернизация, по мнению главного технолога ИПК, должна быть непрерывной, и современное оборудование с ЧПУ, безусловно, в перспективе все-таки должно заменить отслужившие свой срок универсальные станки. Такая техника помимо обеспечения высокой производительности позволяет свести к минимуму человеческий фактор — а это и качество, и высокая точность, и безопасность.

Новое оборудование уже включилось в производственный процесс,
и это наглядно подтверждает успешный ход модернизации автоматного цеха. 
Фото Валерия Панфилова
Опубликовано: 3 июля 2024 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.