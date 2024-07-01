ЧЭАЗ: программа модернизации в действии

Программа модернизации, о необходимости которой говорило руководство холдинга «РУСЭЛ», в структуру которого входит Чебоксарский электроаппаратный завод, в действии. Совсем недавно, в конце мая, на предприятии запустили одно из самых современных гальванических производств в России, позволяющее обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. Но, похоже, на ЧЭАЗе, как говорят, вошли во вкус — обновление сегодня идет по всем фронтам, в чем мы убедились, посетив автоматный цех инженерно-производственного комплекса «Реконт».

Светлее и комфортнее

Как было и как стало — наглядную картину можно увидеть, едва переступив порог производственного корпуса. Дело в том, что ремонтные работы идут без остановки производства. Станки передвинули в одну сторону, освобожденную от оборудования площадь капитально обновили — и не скажешь, что зданию уже много десятков лет. Ремонт коснется всех участков производственного цеха.

— К ремонтным работам приступили в начале текущего года, — рассказывает начальник цеха Дмитрий Софронов. — Основная часть работы уже выполнена. Оштукатурили и покрасили стены. Под новое оборудование полностью заменили фундамент: качество и эстетику покрытия можно наглядно сравнить. В общем, стремимся не только обеспечить хорошие условия труда, но и создать соответствующее рабочее настроение. Все ценят комфортные условия работы. Это и удерживает на заводе опытных работников, и привлекает молодых специалистов, а они сегодня ценят достойные условия работы… Вот перекрасили стены в другой цвет — сейчас, как видите, совсем другая картина.

Знает, о чем говорит, — цех он возглавил четыре года назад, и нынче самому молодому в ИПК начальнику цеха всего-то 29 лет. Три участка уже отремонтированы, скоро работы перейдут на револьверный участок. Обновлены также комнаты отдыха, санузлы. Внутренними работами ограничиваться не стали, идет обновление здания и снаружи.

Нормочасов — больше, качество — лучше

Но не ремонтом единым. Особо горды электроаппаратчики ходом модернизации. Как отметил главный технолог ИПК «Реконт» Александр Григорьев, в рамках соглашения о выделении субсидий для развития производства, подписанного предприятием с Минпромторгом России в конце 2022 года, только «Реконт» приобрел 117 единиц технологического оборудования. Львиная доля федерального финансирования ушла на гальванический участок: на оборудование было потрачено 530 млн рублей государственных субсидий. Плюс — 240 млн рублей собственных средств завода. С учетом планируемых второй и третьей очередей участка в модернизацию гальваники в общей сложности будет вложено 1,4 млрд рублей.

Но и другим цехам грех жаловаться — они тоже не обделены вниманием. С июля прошлого года автоматный цех уже получил 25 единиц высокоточных и высокопроизводительных станков. Большая его часть уже смонтирована — современная техника включилась в производственный процесс, еще несколько станков в пути.

Разницу между старым и новым Дмитрий Софронов объяснил нам на примере станка с ЧПУ для токарной обработки деталей, изготовленного, кстати, по заказу завода под его запросы: «Он здорово сокращает производственный цикл. Раньше эти же детали на четырех универсальных станках изготавливали 5 человек, а сегодня на одном этом станке справляется один рабочий… При этом станок работает в автоматическом режиме круглосуточно, тем самым объем производства деталей нарастили в 4 раза!»

Годом ранее цех выпускал продукцию на 22 тыс. нормочасов, а модернизация оборудования позволит нарастить этот показатель более чем на 20% — до 26-27 тыс. С поступлением новых машин в цехе создаются высокотехнологичные рабочие места. А кто их займет — специалисты сегодня, как известно, на дороге не валяются. Благо об этом ЧЭАЗ тоже позаботился — тесное сотрудничество с электромеханическим колледжем, Чувашским госуниверситетом позволяет успешно решать кадровый вопрос. «Подготовили более 25 специалистов, которые способны работать на новых станках с ЧПУ», — отвечая на вопрос корреспондента газеты, подчеркнул начальник цеха.

Преемственность поколений никто не отменял, но это не значит, что рабочие со стажем окажутся за бортом — ими здесь очень даже дорожат. К слову, еще три года назад коллектив цеха насчитывал чуть более 70 человек, а сегодня здесь трудятся 135 человек. Закупка нового оборудования не повлечет немедленного избавления от старого, оно еще послужит, и на нем тоже кто-то должен работать. Продемонстрировали нам, к примеру, холодно-высадочный станок «Кайзер» — аж 1939 года выпуска! Достался в качестве трофея — привезен в свое время из Германии. По сей день работает исправно — «в хорошем состоянии и объемы дает нам неплохие…»

Токарь шестого разряда Юрий Никандров — представитель славной когорты ветеранов предприятия — пришел в автоматный цех 43 года назад учеником токаря. Об уходе из ставшего родным коллектива пока не задумывается. Тем более, говорит, что условия работы становятся лучше. Изменения в цехе оценивает «как небо и земля: было серо и хмуро, а стало светло и комфортно — совсем другое настроение!» На новый станок с ЧПУ он не претендует — «сложно — там образование нужно», но его проверенный временем универсальный станок тоже не подведет — поработает еще на нем мастер своего дела, внесет свою лепту в реализацию планов завода по увеличению производства электротехники.

Доволен изменениями в цехе и оператор фрезерного центра Игорь Пронин. Он на заводе, можно сказать, не так давно — устроился на работу, будучи еще студентом ЧувГУ, пять лет назад. Говорит, что в коллективе души не чает: люди очень дружелюбные, поддержат и словом — добрым советом, и делом. А освоение нового станка с ЧПУ, который «и режет, и фрезерует, и сверлит», для него трудов не составило — машина, отмечает, надежная и высокопроизводительная.

Автоматный не подведет

По словам Дмитрия Софронова, от автоматного цеха, можно сказать, зависит успешная работа всего завода: «Выпускаем изделия из черного, цветного металла, можем выполнить все виды операций — от нарезки до шлифовки. К нам заходит материал, и выходит уже готовая деталь требуемого качества. Мы — заготовительный цех, способный полностью обеспечить нужды завода». Номенклатура его изделий составляет порядка 13 тыс. деталей. Цех обеспечивает комплектующими не только ИПК «Реконт», но и сборочные цеха других трех инженерно-производственных комплексов предприятия.

Этим и объясняется большое внимание к модернизации цеха со стороны руководства завода. ЧЭАЗ ставит перед собой амбициозные планы увеличения объема и расширения линейки выпускаемой продукции. Программа модернизации созвучна с этими целями. Как отметил Александр Григорьев, до конца года для цеха планируется закупить еще полтора десятка единиц оборудования. В том числе — в рамках соглашения в части опытно-конструкторских работ по разработке и выпуску автоматического выключателя для защиты электрических двигателей мощностью до 45 кВт, трансформаторов и электрических сетей от перегрузки и коротких замыканий. Для реализации этой тематики уже закуплены два автомата продольного точения с программным управлением.

Модернизация, по мнению главного технолога ИПК, должна быть непрерывной, и современное оборудование с ЧПУ, безусловно, в перспективе все-таки должно заменить отслужившие свой срок универсальные станки. Такая техника помимо обеспечения высокой производительности позволяет свести к минимуму человеческий фактор — а это и качество, и высокая точность, и безопасность.

Новое оборудование уже включилось в производственный процесс,

и это наглядно подтверждает успешный ход модернизации автоматного цеха.

Фото Валерия Панфилова