Чувашия начнет экспортировать зерно

Такая перспектива была обозначена в ходе рассмотрения стратегии развития АО «Чувашхлебопродукт».

Документ обсуждали на совещании у Главы республики Олега Николаева, и выход на экспорт зерновых в 2024 году был назван одной из целей развития предприятия.

Объем поставок должен увеличиться в три раза — с 5 тысяч тонн в 2024 году до 15 тысяч тонн в 2030 году, подчеркнул Олег Николаев. С этой целью поставлена задача завершить реконструкцию «Канашского элеватора» — филиала Чувашхлебопродукта. С его запуском и ремонтом железнодорожных путей, находящихся на его территории, будет возможность выстроить логистику отправки партий зерна за границу.