От исторической реконструкции до квест-игр

На заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию под председательством Главы Чувашии Олега Николаева было объявлено, что в течение четырех дней, с 25 по 28 июля, на территории Козловского округа состоится первая военно-историческая реконструкция «На Сурском рубеже». Как уже сообщала «СЧ», приедут на нее реконструкторы из многих регионов России. Во время проведения фестиваля будут организованы антуражный военный лагерь, выставка ретроавтомобилей, пройдут военно-тактические игры и квест-игры исторической, поисковой и военно-прикладной направленности. Изюминкой мероприятия станет реконструкция прошедшей в 1944 году в Белоруссии стратегической наступательной операции «Багратион».