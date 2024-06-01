От исторической реконструкции до квест-игр

На заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию под председательством Главы Чувашии Олега Николаева было объявлено, что в течение четырех дней, с 25 по 28 июля, на территории Козловского округа состоится первая военно-историческая реконструкция «На Сурском рубеже». Как уже сообщала «СЧ», приедут на нее реконструкторы из многих регионов России. Во время проведения фестиваля будут организованы антуражный военный лагерь, выставка ретроавтомобилей, пройдут военно-тактические игры и квест-игры исторической, поисковой и военно-прикладной направленности. Изюминкой мероприятия станет реконструкция прошедшей в 1944 году в Белоруссии стратегической наступательной операции «Багратион».
Опубликовано: 27 июня 2024 г.
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