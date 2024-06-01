За малиной и земляникой — на фестиваль ягод

В нынешнем году программа важного события растянется на два дня — 20 и 21 июля. В первый день республиканского фестиваля 19 фермеров представят продукцию на базе «Ягодного центра» в Чебоксарах, сообщили в региональном Минсельхозе. В обширном ассортименте — садовая земляника с рассадой, малина, вишня, крыжовник, смородина, ежевика, варенье и джемы из ягод. Напомним, что также запланирована насыщенная развлекательная программа — лекции по садоводству, стрит-арту, мастер-классы по плетению корзин и кашпо, созданию эко-арт-объекта. На территории будут организованы детские зоны, фуд-корты и сцена, на которой выступят популярные артисты. А на второй день в питомнике «Ивушка» соберутся профессионалы– ягодоводы.