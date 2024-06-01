Новочебоксарск на выставке «Россия» сменил Ядринский округ

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Праздник красочный и деловой

Празднование Дня республики прошло в безопасной обстановке, с удовлетворением констатировал на еженедельной правительственной планерке Глава Чувашии Олег Николаев. «При планировании мы исходили из того, что помимо Чебоксарского экономического форума, Дня республики у нас еще проходили мероприятия, связанные с празднованием Святой Троицы, родительской субботы. Благодаря очень слаженной работе, предварительной подготовке тревожных инцидентов не было. Благодарю всех за слаженную работу».

Поручение.
Необходимо сделать выводы — что хорошо получилось на празднике, ГДЕ БЫЛИ допущены шероховатости. ЭТО НАДО учесть в дальнейшем.

В этом году на полях Чебоксарского экономического форума работали четыре тысячи человек. Участие в деловой программе праздника приняли представители 20 регионов России и 5 зарубежных стран, сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.
Список деловых событий обширен: 18 мероприятий, среди которых — выездное заседание комитета Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники», деловой завтрак, посвященный финансированию инвестиционных проектов устойчивого развития, круглые столы по поддержке женщин-предпринимателей и развитию территорий с префенциальным режимом, стратегическая сессия по мегапроекту «Цифровой энергорегион», выездное заседание комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, на котором обсуждалось совершенствование законодательства о противодействии кибермошенничеству…
Главным же мероприятием форума стало пленарное заседание, на котором шла речь о технологическом суверенитете, устойчивости промышленности, зеленой экономике, цифровой безопасности. Всего за два дня работы форума подписано 10 соглашений о сотрудничестве на сумму более 5 млрд рублей. Состоялись также переговоры с гостями из Узбекистана, Ирана.
О культурной программе праздника — закладке камня на месте возведения Музея Вышитой карты, фестивалях «Родники России» и «Русь мастеровая», арт-шоу караоке «Песни над Волгой» и многих других событиях рассказала на планерке министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.
А о том, как праздновали День республики в столице и в Янитиковском округе, доложили главы муниципалитетов Владимир Доброхотов и Олег Ломоносов.
Среди ярких событий Дня республики Глава Чувашии отметил открытие после реконструкции стадиона «Волга» и ледовой арены в «Новом городе» с участием министра спорта России Михаила Дегтярева и первый рейс троллейбуса из Чебоксар в Новочебоксарск. Хорошей традицией, добавил Олег Николаев, стали конные бега в Новочебоксарске, а также открытие новых производственных площадок.

Поручение.
Сконцентрироваться на презентации следующего после Новочебоксарска Ядринского муниципального округа на выставке «Россия». Ядринцы должны поддержать взятый темп и по возможности его развить.

Глава Новочебоксарска Максим Семенов рассказал на планерке о презентации города на ВДНХ в Москве. Недельная программа новочебоксарцев оказалась яркой и красочной. Были в ней песни, танцы, игра на национальных инструментах, интерактивы, розыгрыши призов, флешмобы, встречи с известными земляками.
Большой популярностью пользовался мастер-класс по чувашскому языку, а любой желающий мог собрать из пазлов герб города. И, конечно же, в экспозиции была размещена информация о городе как об особой экономической зоне.
Олег Николаев нацелил на то, чтобы так же удачно показал себя на выставке и Ядринский округ. Его презентация будет проходить с 25 по 30 июня.

Опубликовано: 27 июня 2024 г.


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