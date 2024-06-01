После капремонта в селе Янтиково заработал местный народный историко-краеведческий музей

Учреждение обновили благодаря нацпроекту «Культура» и программе инициативного бюджетирования.

Для сельчан событие — долгожданное. В прошлом году в Янтиковском музее сделали капремонт, в этом году закупили современное оборудование. Обновленная композиция была представлена посетителям 24 июня. Порадоваться открытию красивого и современного здания собрались жители округа, работники культуры, учащиеся Янтиковской средней школы имени Героя Советского Союза П.Х. Бухтулова, а также гости со всей республики. Посетила торжество и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

«Янтиковский музей — это яркий пример того, как жители муниципалитета, объединившись, могут изменить к лучшему жизнь вокруг. Здорово, что сельчане заботятся о сохранении своего наследия. Министерство культуры республики всегда поддерживает такие проекты», — отозвалась Светлана Каликова.

Как рассказывают в Янтиковском муниципальном округе, сельский народный музей — часть Централизованной библиотечной системы округа и один из центров культурной жизни, просвещения и патриотического воспитания. В 2024 году он в полной мере оправдал звание народного: прошел конкурсный отбор инициативных проектов, а жители округа поддержали свой музей. Общими усилиями и в короткий срок им удалось собрать более 117 тыс. рублей. Всего же на проведение капремонта по нацпроекту «Культура» из федерального бюджета было выделено 15,3 млн рублей, из республиканского и местного — еще 309,1 тыс. рублей. В рамках инициативного бюджетирования проект поддержали республиканское правительство и местные власти, выделив, соответственно, 4,7 и 1 млн рублей. В музее полностью отремонтированы внутренние помещения и все коммуникации.

Кстати

Янтиковский народный краеведческий музей был открыт 1 марта 1986 года. За активную работу по патриотическому воспитанию трудящихся и молодежи в 1990-м учреждению присвоено звание «Народный музей». Здесь хранится около трех тысяч экспонатов. Среди самых интересных — диорама П.М. Меркурьева «Оборонительное сооружение в годы Великой Отечественной войны в районе с. Янтиково», коллекция предметов крестьянского быта и находки эпохи позднего палеолита. Их обнаружили во время раскопок на стоянке «Улянка» около деревни Уразлино недалеко от Янтиково.