Семьям бойцов, погибших у Богучара, окажут помощь

В Воронежской области затонула машина «ВАЗ-2114», в которой ехали трое жителей нашей республики: два бойца — участника специальной военной операции и человек, что вез их домой — в отпуск.

Трагедия произошла в Богучарском районе. Спасатели подняли на поверхность автомобиль, упавший в реку с разведенного понтонного моста через Дон, 16 апреля. В салоне машины найдены тела двух человек. По данным информагентства «Чувашинформ», в «ВАЗе» ехали двое бойцов СВО, их перевозил мужчина из Чувашии, который до этого проводил в зону боевых действий своего сына. Когда машина с военнослужащими пропала, родственники забили тревогу, начались поиски.

«По поручению Главы республики Олега Николаева установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки, — сообщает ГКЧС Чувашии. — Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики. Окажем всю необходимую помощь в организации похорон погибших участников СВО. Слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким».

По информации РИА «Воронеж», на месте трагедии поиски вели водолазы и медики водно-аварийного спасательного отряда аварийно-спасательной службы Воронежской области. В автомобиле не было лобового стекла, сломаны ручки дверей. Тело третьего человека, по всей видимости, унесло сильным течением. По этой же причине водолазы не смогли сразу поднять машину, которую обнаружили еще 13 апреля. «ВАЗ-2114» лежал на дне колесами вверх: легковушку вытаскивали с помощью специальной техники, буксировали катером. На берегу для близких провели процедуру опознания погибших.