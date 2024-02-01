Собственную театральную студию откроет в марте Чувашский драмтеатр

Приглашают в нее юношей и девушек от 16 лет до 21 года со знанием чувашского языка.

Педагоги студии — ведущие артисты Чувашской драмы будут учить новичков актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению, хореографии, вокалу. Как обещают организаторы, у студийцев будет возможность принять участие в спектаклях и выйти на сцену вместе с известными актерами.

Обучение в студии бесплатное. Конкурсные прослушивания состоятся 17 и 24 февраля. На них нужно будет исполнить песню и танец, рассказать стихотворение, монолог, шутку или басню на чувашском языке.