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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России на поле боя. Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. Мне кажется, осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, подумайте, что делать дальше. Мы готовы к диалогу. Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Приведу необычный пример. На поле боя происходит боестолкновение: украинские солдаты попали в окружение, наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают… Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Потребуется много времени, но это восстановится».

(Из интервью с американским журналистом Такером Карлсоном)



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