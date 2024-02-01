В День российской науки в Чебоксарском Политехе открылись новые лаборатории

8 февраля, в День российской науки, в Чебоксарском институте Московского политехнического университета состоялось торжественное открытие трех новых учебных лабораторий — «Политех Медиа», учебный центр «Цифровые технологии» и Лаборатория ООО «НПО «Каскад-ГРУП».

На мероприятии присутствовал министр промышленности и энергетики Чувашии Борис Марковцов, генеральный директор «НПО «Каскад-ГРУП» Валерий Андреев, представители министерств и ведомств, преподаватели и студенты Политеха.

«Новые лаборатории позволят нашим студентам совершенствовать свои навыки — здесь и VR-технологии, программирование роботов и беспилотников, настройка цифровых систем автоматизации. Это имеет большую актуальность на сегодняшний день», — отметил при открытии директор Чебоксарского Политеха Александр Агафонов.

Так, учебная лаборатория «Политех Медиа» оснащена современным оборудованием для записи и обработки звука, съемки и монтажа видео. Учебный центр «Цифровые технологии» направлен на поддержу проектов по робототехнике, виртуальной реальности, моделирования и прототипирования.

Лаборатория ООО «НПО «Каскад-ГРУП», созданная при поддержке индустриального партнера, оснащена уникальными стендами, которые позволяют студентам управлять, настраивать цифровые системы автоматизации технических объектов от «умного дома» до тепловых пунктов промышленных зданий и приточной вентиляции, изучать современное российское программное обеспечение, созданное в Чувашии.

Празднование Дня российской науки завершилось награждением студентов и преподавателей благодарностями за достижения в науке в 2023 году и выступлением профессора кафедры строительного производства Алексея Автономова с докладом о результатах работы в области экологии Чувашии.