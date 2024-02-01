Разговоры о важном в Региональном избирательном штабе

Доверили самое главное

Совсем недавно Владимир Путин как кандидат на должность Президента России встретился со своими доверенными лицами в избирательном штабе в Гостином дворе на Ильинке. Обсуждая векторы развития страны на ближайшие шесть лет, он призвал их к живому общению с избирателями. И вот спустя неделю первый такой большой разговор состоялся в Чувашии.

На встрече доверенных лиц с представителями органов власти, руководителями организаций и лидерами общественного мнения в региональном избирательном штабе обсуждали важность сплочения вокруг Президента, объединения усилий ради будущего и отстаивания интересов страны по всем направлениям.

Разговор получился глубокий, многоплановый и откровенный. В своих выступлениях доверенные лица — руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов, директор издательского дома «Грани» и исполнительный директор Фонда «П?рле» Наталия Колыванова и глава ПАО «Химпром» Дмитрий Колчин — рассказали об итогах встречи в Москве. Были затронуты важные темы: от задач по укреплению суверенитета страны до противодействия попыткам недругов расшатать наши традиционные устои.

В числе доверенных лиц Владимира Путина — люди самых разных профессий и из самых разных регионов, поэтому о проблемах, беспокоящих ту или иную часть общества, им известно не понаслышке. Для Президента, по словам спикеров, было важно собрать своеобразный срез мнений, чтобы обобщить проблемы и выработать пути их решения.

«Да, невозможно все решить за один день, но мы движемся, и движемся правильно. Это видно на примере нашей республики — где-то получается быстрее, где-то — медленнее, — заметил Андрей Водопьянов. — Наш концерн — один из таких примеров. Пять лет назад говорили: «Все, банкрот, людей распускают». Но было поручение Президента не допустить потерю компетенций, причем — компетенций уникальных, и трудовых коллективов. И сегодня мы — единственные в России, кто делает тяжелые бульдозеры. А то, что ушли западные конкуренты, нисколько не повлияло на развитие нашей горнодобывающей отрасли. Не говоря о том, что коллектив сохранен, люди получают зарплату».

Как отметила Наталия Колыванова, на рабочих группах доверенные лица выдвигали предложения и инициативы регионов, многие из которых взяли на вооружение. Так, была высказана идея проведения национальных фестивалей в субъектах России, поскольку семья, язык, традиции, культура — в основе фундамента нашей страны. Прозвучала также мысль создать на базе «Госуслуг» единую площадку, на которой любая семья участника СВО может получить все виды поддержки. В кратчайшие сроки этот механизм должен заработать. «Понимаешь, что ты как доверенное лицо за очень короткое время можешь донести информацию, которую запустят в работу», — поделилась Наталия Колыванова.

Особое внимание на встрече кандидата в Президенты с доверенными лицами было уделено патриотическому воспитанию и истории России. Важная роль в этом деле, как отметили спикеры, должна отводиться семье, ответственному родительству, материнству, отцовству. «Я со своей стороны представлял группу, которая занимается вопросом промышленности. Но как показала встреча, те вопросы, которые были подняты по промышленности, действительно перекликаются со многими другими вопросами. Очень много мы говорили о непрерывной системе образования в школах, детских садах, специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях, подготовке кадров, также коснулись нравственного воспитания», — рассказал Дмитрий Колчин.

Неслучайно в Региональном избирательном штабе присутствовало немало представителей сферы образования и молодежной политики. Задача у них не из легких — донести до молодого поколения правильные ценности. И площадка штаба в этом смысле должна стать местом, в том числе, для обмена мнениями между поколениями, для диалога с молодежью.

Так, когда слово взял «человек, который делал танки» — ветеран тракторного завода, почетный гражданин Чебоксар Иван Иванович Долгушин — в зале штаба воцарилась благоговейная тишина. «Родился ты мужиком — защищай Родину, — прямолинейно сказал он. — Чем могу, я буду Родине помогать, потому что она — моя Родина. По принципу, который сказал прадед моему отцу: «Все, что ты сделаешь доброе людям — забудь, а что тебе сделали доброго — помни всю жизнь». Вот с таким девизом я и живу». Как отметили на встрече, порой именно такого простого человеческого общения и не хватает молодым людям — а высказаться в силу возраста им необходимо.

Встречи с доверенными лицами кандидата в Президенты продолжатся и впредь. Получить ответы на волнующие вопросы на площадке Регионального избирательного штаба смогут все жители республики.