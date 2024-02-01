В Чувашии выявлено 96 участков, которые можно использовать для строительства жилья

В республике в рамках проекта Росреестра «Земля для стройки» выявлено 96 участков, которые можно использовать для строительства жилья. Наибольшие площади найдены в Комсомольском, Порецком и Ядринском округах.

Для строительства многоквартирных домов предназначено 47 га, для индивидуального жилищного строительства — почти 632 га. «В нашем регионе довольно востребовано индивидуальное жилищное строительство, поэтому при поиске учитывался именно этот фактор», — сказала начальник отдела Управления Росреестра по Чувашии Марина Громова.

На 32 гектарах уже идут строительные работы. В прошлом году в оборот вовлечено 43 участка, что в четыре раза превышает показатели 2022 года: из них 33 — для индивидуального жилищного строительства, 10 — для возведения многоквартирных домов.

Получить информацию о нужных территориях в режиме онлайн можно с помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте (ПКК) Росреестра. Помимо общедоступных сведений здесь отражается информация о потенциале использования участка, наличии инженерных сетей. Также можно заполнить специальную форму обращения о намерении приобрести участок. В 2023 году с помощью этого сервиса было подано более 20 заявлений.