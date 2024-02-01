В Красноармейском округе появится турбаза с подогреваемыми купелями и рестораном

В окружении природы

На берегу реки Малая Шатьма Красноармейского муниципального округа предполагается создать новый туристический объект.

По представленной концепции, база отдыха и туризма «Хăна çурчĕ «Ҫăлкуç» будет рассчитана на всесезонный прием гостей. В загородном отеле разместят 49 номеров, предусмотрят и гостевые дома. Инфраструктуру отдыха дополнят ресторан с видом на реку, банный комплекс с подогреваемыми купелями на свежем воздухе, беседки с костровыми зонами. По проекту, возле реки раскинется пляж. На территории запланированы сцена для торжеств, детская площадка, ферма с животными, сад. Появится и автомобильная стоянка.

В строительстве предлагается использовать природные материалы, а в благоустройстве — ориентироваться на максимальное сохранение природной среды. Среди плюсов будущей базы отдыха и туризма — хорошее транспортно-логистическое расположение, информирует пресс-служба администрации Красноармейского округа.

К слову, в рамках программы поддержки по созданию модульных некапитальных средств размещения республика представила в прошлом году 12 проектов, семь из них поддержаны на федеральном уровне. Об этом рассказал в интервью на выставке «Россия» Глава Чувашии. «Работы идут, к весне появятся 235 номеров в семи муниципальных образованиях», — сообщил Олег Николаев.