Опору ЛЭП не объехать, не обойти?

Энергетики бьют тревогу: в республике участились случаи повреждения воздушных линий электропередачи и их опор. «За прошлый год зарегистрировано два десятка подобных фактов, — говорит начальник управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Игорь Вотяков. — Опоры сносят не только вдоль дорог с плотным потоком транспорта, но и в чистом поле, куда техника заезжает очень редко, — беспечность горе-водителей и механизаторов и там становится причиной инцидентов».

Сбил и уехал

Как, к примеру, в случае в Комсомольском муниципальном округе, где пострадала опора ВЛ 110 кВ. Крепкая и высокая железобетонная опора — не сравнить с деревянными ВЛ 0,4 кВ на деревенских улицах, но все равно — даже она не устояла под натиском трактора «Джон Дир». Молодой механизатор одного из местных сельхозпредприятий культивировал поле. Зазевался — наехал на опору, которая, сломавшись, упала на капот заморской техники. А если бы угодила в кабину? Парню, можно сказать, повезло — отделался легким испугом.

В Чебоксарском округе водитель тяжелого «Шакмана» после разгрузки забыл опустить кузов, которым зацепил ЛЭП и сорвал провода с четырех ее пролетов. Несколько подобных случаев приключилось с техникой, задействованной в строительстве автомагистрали М-12. В Шумерлинском округе, к примеру, серьезным повреждением линии электропередачи обернулась погрузка техники на транспортировочную платформу. Причем ВЛ 10 кВ новенькая — построена филиалом «Чувашэнерго» совсем недавно. Задетые стрелой экскаватора ее провода упали, «попутно» сломалась опора, в результате короткого замыкания случился пожар. Чудом, можно сказать, никто не пострадал.

В Козловском округе при развороте на площадке рядом с автотрассой большегруз снес опору ВЛ — водитель этого и не заметил, поехал дальше. Фуру остановил экипаж ГАИ чуть ли не на границе Чувашии — возле Тюрлемы. Сообщение о сбитой опоре ЛЭП для водителя оказалось полной неожиданностью… А еще, подключается к разговору ведущий специалист управления безопасности Сергей Анисимов, нередко в деревнях скрывают виновников за повреждение опор ЛЭП: «Пьяный водитель снес опору, но следы подчищены, видеорегистратор как раз в это время «сломался», никто ничего не видел…» Принцип «своих не сдаем» в таких случаях, конечно, совсем не к месту: из-за разгильдяйства одного страдают другие — вся деревня на некоторое время остается без электричества.

Общий ущерб, нанесенный в прошлом году филиалу энергокомпании в результате повреждения опор и электролиний, превысил 1?млн рублей. Большая его часть возмещена. И не всегда — добровольно. Узнав размер ущерба, виновные за повреждение зачастую вспоминают про ОСАГО, и энергетики вынуждены действовать через страховые компании. Правда, те покрывают расходы с учетом износа опор, провода, а восстановление ЛЭП происходит, конечно, с использованием новых. В случае в Комсомольском округе, кстати, сельхозпредприятие отнекиваться не стало — признало вину своего тракториста и ущерб в размере 588 тыс. рублей возместило добровольно.

Зоны охранные, снегом заваленные

В 2023 году выявлены 197 фактов незаконного потребления электроэнергии — чуть ли не в два раза больше, чем годом ранее. Наброс на провода, самовольное вмешательство в работу приборов учета… Есть случаи бездоговорного потребления. Это когда человек построил дом, с энергосбытовой компанией договор не заключил, электричество потребляет, но за него не платит. 145 человек привлечены к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП, размер штрафа по которому для физлиц составляет 10-15 тыс. рублей. Среди них, уточняет Сергей Анисимов, есть и такие, которых энергетики на воровстве электроэнергии ловили три, четыре и даже пять раз!

А вот случаев хищения товарно-материальных ценностей с объектов филиала энергокомпании в прошлом году стало меньше — зарегистрировано два факта. В Урмарском округе с действующей ячейки подстанции украли медные детали. При этом отключилось электроснабжение нескольких деревень. Из-за 4 килограммов цветмета — за копеечную, можно сказать, выгоду — злоумышленники оставили без электроэнергии 1,2 тыс. потребителей!

Другой случай зарегистрирован в Канашском округе — там исчезла ЛЭП, протянутая к животноводческой ферме. Правда, ферма не действовала, потому энергетики предлагали демонтировать ту линию — целее была бы, но собственник и местные власти не дали на то согласия. И при очередном обходе обнаружилось, что нет не только 700 метров алюминиевого провода, но и деревянных опор — вырвали их вместе с бетонными пасынками. Опоры все же нашлись — виновник понесет уголовное наказание. Правда, в краже провода не признается — мол, украли еще до него.

Беспокоит энергетиков продолжающееся наплевательское отношение к охранным зонам линий электропередачи: устраивают там автостоянки, складируют строительные материалы, вываливают всевозможные отходы. А с наступлением зимы они стали местом свалки снега. Вот расчистили энергетики прошлым летом от древесно-кустарной растительности охранную зону ВЛ 110 кВ на Базовом проезде г. Чебоксары, и чистенький участок приглянулся одной из расположенных рядом фирм — для складирования снега со своей территории. Образовалась высокая снежная гора — совсем близко до проводов ЛЭП. Вдруг потребуются ремонтные работы на линии — как, спрашивается, подъехать технике? Но и это не самое страшное: а что, если вездесущая детвора полезет на эту гору? Ведь расстояние от линий электропередачи менее 3 метров может быть смертельно опасным… Представители «Чувашэнерго» выехали на место, составили акт о нарушении охранной зоны линии. Но руководство той фирмы отказалось подписывать документ — призовут его к ответу через Ростехнадзор.

Сети в «паутине»

Впрочем, желающих воспользоваться чужим привлекают не только территории под ВЛ, но и их опоры: на них можно и кабели для подключения интернета повесить, и телевизионную тарелку установить — очень удобно и, главное, бесплатно. «В Батыревском округе на нашей опоре линии электропередачи пункт приема скота разместил свою видеокамеру, — рассказывает Игорь Вотяков. — Звоню его собственнику, говорю, что это незаконно. В ответ — абсолютное непонимание: «А почему? Никому же не мешает…»

Мешает, и еще как! Электромонтер, что, эту камеру теперь должен будет перепрыгивать? Размещение посторонних предметов и конструкций на электросетевых объектах затрудняет проведение работ по обслуживанию и ремонту оборудования, несет риски причинения вреда жизни и здоровью обслуживающего персонала, а также может привести к массовому отключению потребителей от электроснабжения. И еще: «чужаки» свое оборудование на опорах крепят, используя саморезы, гвозди, тем самым нарушают их целостность.

Потому энергетики не намерены мириться с незаконным размещением чужого оборудования на опорах сетевой компании. Техническими службами филиала проведена большая работа по инвентаризации задействованных опор и составлению договоров размещения оборудования. Хорошие результаты, например, в Канаше. Опоры ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «Южный» напоминали настоящую паутину — были увешаны кабелями оптоволоконной связи. Выявили их собственников — операторов связи, с ними будут заключены договоры размещения.

«Думаю, порядок наведем по всей республике, — уверен Игорь Геннадьевич. — Призываем всех к цивилизованным отношениям». Все, что незаконно, будет демонтировано с предварительным уведомлением Россвязьнадзора, местных администраций и правоохранительных органов. И призыв энергетиков к гражданам сообщать о посторонних предметах на опорах электролиний электропередачи вполне обоснован. Впрочем, сегодня такая бдительность продиктована и необходимостью предотвращения террористической угрозы: обо всем подозрительном возле подстанций, на ЛЭП и их опорах нужно сообщать в филиал «Чувашэнерго» и полицию.