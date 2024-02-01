Максим Матросов: «Музыка — это способ понимания мира»

В Чувашскую государственную филармонию едут лучшие российские исполнители

Развлечение или просвещение? Наверное, этим вопросом задается каждый, кто стоит у руля учреждения культуры, поскольку в ответе на него заключается ключ к стратегии развития коллектива. В театрах ситуация относительно стабильная. Там в арсенале определенный набор спектаклей, путем чередования которых и формируется афиша. А как быть с филармониями, где что ни месяц, то новые программы? Положение директора в этом плане довольно двоякое. С одной стороны, некий карт-бланш, когда ты сам устанавливаешь критерии выбора исполнителей и репертуара. Но, с другой, чересчур велика степень личной ответственности, ведь от твоего вкуса, представления о качестве и художественной ценности напрямую зависит высота профессиональной планки. На директорском посту заслуженный работник культуры Чувашии Максим Матросов всего третий год, но уже определился с приоритетами.

— Максим Юрьевич, вы часто говорите о том, что главная функция Чувашской государственной филармонии — просветительская. Однако согласитесь, для большинства людей концерт — всего лишь форма досуга, когда во время прослушивания произведений хочется просто расслабиться и ни о чем не думать. Разумеется, речь идет о любителях, профессионалов в расчет не берем. В итоге на музыку из аниме или компьютерных игр идут с радостью. Если же видят на афише Баха или Моцарта, боятся, что будут «грузить». Возможно ли побороть этот страх?

— Забудьте о делении на профессионалов и любителей, попробуйте взглянуть на музыку как на один из способов понимания мира. Недаром в Библии сказано: «В начале было слово». Иначе говоря, звук, который и создает пространство вокруг нас. В Китае и Японии, например, детей едва ли не с пеленок приучают к классической музыке. В Кембриджском университете, чтобы получить диплом, помимо экзаменов по учебным дисциплинам необходимо прослушать определенное количество симфоний. Альберт Эйнштейн музицировал на скрипке, и это в значительной мере помогло ему стать великим физиком, поскольку ничто так не тренирует мозг и память как классика. Я к тому, что город у нас молодой, много школьников и студентов, и если они планируют быть успешными и достичь высот в науке, технике, в целом в жизни, двери филармонии всегда для них открыты. Тем более, что даже в таких «демократичных» программах, как музыка из «Гарри Поттера» или советских и диснеевских мультфильмов, на нашей сцене — полноценный оркестр, а это немало. Ни одна запись не сравнится с живым звучанием. Даже самая технологичная и высококачественная в любом случае предполагает сжатие звука, урезание частот, так что сочинение существенно теряет в эмоциональности и красочности… Одним словом, начните с популярного, доступного широкому кругу зрителей репертуара, а там, глядишь, и к классике тяга проснется.

— А как складывались ваши отношения с музыкой?

— Хотя профессионального образования у меня нет, она с детства была моей постоянной спутницей. Когда мальчишкой занимался фигурным катанием, сам подбирал музыкальный материал для соревнований и показательных выступлений. Во Дворце пионеров, где я проводил все свободное время и пробовал себя в роли конферансье, тоже отовсюду звучала музыка. Дома без конца крутили пластинки с музыкальными сказками и советскими песнями, особенно мне нравился Булат Окуджава. Вот что значит эстрада со знаком качества, который мы изо всех творческих сил стараемся сохранить на современной сцене. Хочется верить, что мюзикл «Двенадцать стульев» и новое театрализованное представление «Лети за мечтой» не роняют достоинство эстрадного жанра, одного из самых сложных и неоднозначных при внешней легкости и непринужденности… Сейчас регулярно привожу на концерты своего сына. Он самостоятельно осваивает гитару и клавиши, любит рок-музыку в исполнении симфонического оркестра и часто ездит в различные творческие школы. Одна из них — «Золотые таланты России» в пансионате «Шепси» на берегу Черного моря. Там дают мастер-классы первые лица музыкального искусства.

— Кстати, о первых лицах. Многие удивляются, как вам удается «заполучить» для нашей филармонии лучших российских музыкантов, за которыми другие «гоняются» годами и могут только мечтать о таких гостях. Были у нас и виолончелист Борис Андрианов, и ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, скрипач и дирижер Валерий Ворона, и камерный оркестр Игоря Лермана. В мартовской афише — концерты двух знаменитых пианистов Даниила Крамера и Александра Гиндина…

— Во многом помогает Московская государственная академическая филармония, с которой мы заключили договор о сотрудничестве сразу после завершения реконструкции. Таким образом, Чебоксары попали на карту гастрольной программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны», цель которой — возрождение концертной деятельности на всей территории страны и широкий доступ к культурным ценностям народа. Также налажены связи с фондом «Русское исполнительское искусство», поддерживающим молодых талантов из разных уголков России, и подписан меморандум о сотрудничестве с Белорусской государственной филармонией.

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Нынешний год в филармонии будет богат на новые программы. Сразу две из них поддержаны Грантами Главы Чувашии. Средства выделены классик-группе «BELCANTO» и эстрадному ансамблю «Сеспель», которые порадуют меломанов новыми чувашскими песнями и композициями в стиле неоклассики. Многие филармонические мероприятия направлены на сохранение семейных ценностей, что особенно актуально в 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи в России. Это экскурсии по городу и закулисью, посиделки в литературно-музыкальной гостиной и выездные концерты в школах. В частности, по итогам 2023 года филармония вошла в пятерку лидеров по продаже билетов по Пушкинской карте. Реализация программы будет активно продолжена.

В стране Максима Матросова знают как идейного вдохновителя и организатора Чебоксарского международного кинофестиваля и председателя регионального отделения Российского фонда культуры в Чувашии, осуществляющего деятельность по возрождению духовных традиций и сохранению национального культурного наследия России. В совет фонда входят Никита Михалков, Владимир Мединский, Юрий Башмет и Зураб Церетели. Фото Валерия Панфилова