Глава Чувашии рассказал, почему не смог лично поздравить журналистов с Днем чувашской печати

Автор: Валерий ЛьвовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев в интервью «МК в Чебоксарах» объяснил, почему ему пришлось пропустить праздник, посвящённый Дню печати. Первоначально он планировал, но «два фактора вмешались, как обычно, в планы».

Глава Чувашии 20 января собирался в командировку в Москву, где проходили Дни строительства на выставке «Россия». Именно в субботу стенд Чувашии в 75-м павильоне ВДНХ должен был посетить первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Но в итоге не командировка Главы в Москву стала причиной его отсутствия на празднике журналистов республики, а командировка другого человека из столицы.

«Этот день я провел в Чувашии и сопровождал лично визит помощника Президента Российской Федерации Максима Станиславовича Орешкина, который проинспектировал ход реализации национальных проектов Чувашской Республики», — рассказал в интервью Олег Николаев.

Руководитель республики уточнил, что в тот день вместе с помощником Владимира Путина они изучали объекты здравоохранения, культуры, спорта, промышленности, встречались с людьми и «интересовались их отношением к результатам».

Опубликовано: 1 февраля 2024 г.


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