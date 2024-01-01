У хоккеистов «Сокола» — новый автобус

На выездные матчи первенства ПФО и первенства НМХЛ команды новочебоксарского «Сокола» доставит новый китайский автобус Yutong ZK 6128. Комфортабельный транспорт, рассчитанный на 53 места, вчера припарковался у ледового дворца «Сокол». Приобретен автобус за счет республиканского бюджета, сообщают в спортшколе № 4, сумма контракта — 14,5 млн рублей. А в ближайшее время в хоккейную спортшколу должны поступить и две новых машины для заливки льда.