Он не приедет в Чебоксары…

Они летели открыто, не таясь и не отстреливая тепловые ловушки — под крыльями Ил-76 была родная российская земля. Борту № 86828 не от кого было прятаться — его экипаж вез украинских военнопленных для обмена на наших. И никто не мог подумать, что самолет станет мишенью для двух запущенных с территории Харьковской области Украины ракет.

Никто из экипажа и пассажиров самолета не выжил. Мы не знаем и уже не узнаем никогда, о чем думали летчики в последние секунды своей жизни. Но знаем точно, что огромный военно-транспортный самолет Ил-76 был уведен его экипажем в сторону от населенного пункта Яблоново Белгородской области. Неминуемой для села беды удалось избежать. Президент признал: совершенные экипажем действия — это подвиг.

Одним из тех, кто обеспечил последний маневр Ил-76 и увел его за пределы населенного пункта, был помощник командира корабля или ПКК, как пишут обычно в документах, Владислав Чмирев. Чебоксары — не чужой для него город.

Прадед Владислава Николай Сидорович Чмирев, простой белгородский парень, с детства увлекался механикой, потому и поступил в Новооскольский техникум механизации сельского хозяйства. Но это не удовлетворило любознательного молодого человека, и в 1941 году он стал курсантом Чугуевской военной авиационной школы летчиков и вместе с ней эвакуировался в казахстанский Чимкент. После ускоренных офицерских курсов с учетом отличной учебы младшего лейтенанта Чмирева назначили летчиком-инструктором этой же школы. Судьба подарила ему общение со многими будущими известными летчиками, среди которых был и Иван Кожедуб. В 1944 году Николая Чмирева направили на формирование 2-й Балашовской военной авиационной школы пилотов. За годы службы Николай Чмирев от летчика-инструктора дорос до командира авиаэскадрильи 612-го учебного авиационного полка Балашовского военного училища.

В 1961 году судьба связала полковника Николая Чмирева с Чебоксарами — опытного военного летчика-инструктора первого класса назначили на должность начальника авиационно-спортивного клуба ДОСААФ СССР. Двадцать лет своей жизни Николай Сидорович посвятил воспитанию и подготовке курсантов-летчиков и летчиков-инструкторов.

Мне приятно вспоминать начало 1970 годов, когда я занимался в клубе, совершал прыжки с парашютом вместе с такими же подростками, влюбленными в небо. В клубе занимались и сыновья Николая Сидоровича — Вадим и Игорь. Вадим Чмирев после окончания в 1965 году чебоксарской школы № 10 поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1975-м туда же поступил и младший брат Игорь. Сын Вадима, тоже Вадим, продолжил третье поколение летчиков Чмиревых и в 1996 году окончил Балашовское училище, ставшее к тому времени Балашовским высшим авиационным институтом.

Как радовались все Чмиревы, когда и Владислав, сын Вадима Вадимовича Чмирева, заявил о своем желании стать военным летчиком. В прошлом году его мечта исполнилась, но 24 января 2024 года она внезапно прервалась… По жестокости судьбы Владислав погиб в тех же местах, где родился его славный прадед. Николай Сидорович ушел из жизни в 2009 году и похоронен в ставших для него родными Чебоксарах. Сейчас в городе живет его младший сын Игорь Николаевич, тоже военный летчик, в настоящее время — военный пенсионер.

Мы, чебоксарцы, их горе воспринимаем как свое, и будем помнить подвиг только что начавшего свой путь в большое небо Владислава Чмирева.

Фото balashover.ru: «Он был очень отзывчивым, добрым и открытым человеком», — говорят друзья о 24-летнем Владиславе Чмиреве.