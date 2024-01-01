Семьям бойцов – особое внимание

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева

Глава Чувашии поддержал инициативы женщин и пообщался с участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале

Собрать архив документов и писем наших отважных воинов-земляков, в том числе погибших бойцов спецоперации,  снять  фильм и издать книгу в память об их подвигах – такие предложения были озвучены на очередной встрече руководителя региона Олега Николаева с женами и матерями  участников СВО, которая в этот раз  прошла в Штабе общественной поддержки.

Глава Чувашии подчеркнул, что семьи бойцов – в зоне особого внимания республики и  Правительства страны. «Мы должны быть уверены, что вы обеспечены всеми мерами поддержки, окружены вниманием и заботой», – обратился он к собеседницам. И выразил искреннее сочувствие тем женщинам,  чьи сыновья и мужья погибли на линии фронта.  

«Несомненно, тяжело терять родного человека. Понимаю боль утраты и от всего сердца соболезную. Также понимаю, что нелегко жить, постоянно волнуясь и переживая за близких. Желаю вам сил и выдержки!» –  сказал Олег Николаев. Он всецело поддержал инициативу по увековечиванию памяти каждого павшего героя  спецоперации – чтобы мы и наши будущие поколения помнили и гордились.  

ЦИФРА
26 направлений мер поддержки предусмотрено в Чувашии для участников специальной военной операции и членов их семей.

Во время беседы, на которой также присутствовали представители Минтруда республики, филиала Госфонда «Защитники Отечества» и Союза женщин Чувашии, обсудили новые меры поддержки семей СВО. Чтобы сократить время военнослужащих, приезжающих в отпуск, по согласованию с командованием правительство региона возобновило автобусные рейсы.  В приоритетном порядке теперь решаются вопросы в получении земель под строительство жилья для нуждающихся многодетных семей либо их заменяющих денежных сертификатов.

Затронули и проблемный вопрос, касающийся тех участников СВО из Чувашии, которые заключили контракт с военкоматом не нашей республики, а другого региона. Олег Николаев  сообщил,  что проблема сейчас решается совместно с Минобороны России.

Женщины выразили признательность за внимание и участие со стороны  властей страны  и республики, признались, что морально их очень поддерживает программа «Искусство ждать», благодаря которой они не чувствуют себя так одиноко, объединяются и помогают друг другу.  

В тот же день Олег Николаев навестил и участников спецоперации, находящихся на лечении в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн Минздрава Чувашии. Главу республики порадовал их жизнеутверждающий настрой: после Победы бойцы готовы вернуться к мирной жизни – жить, работать, воспитывать детей. Руководитель региона рассказал, что кадровые центры помогут им с  переподготовкой и трудоустройством, а их боевой опыт  еще пригодится в деле патриотического воспитания молодежи. Также он  напомнил, что по любым вопросам участники СВО могут обращаться в военный комиссариат и в Фонд «Защитники Отечества».

Кстати

В госпитале  Глава Чувашии побеседовал  и с  медиками. Пользуясь случаем,  они поделились  с высокими гостем заботами,  рассказали, в частности, о  больших  заторах на участке трассы М-7 от Горьковского поворота до Кугесь. Олег Николаев обнадежил —  вопрос обсуждается, и если не в нынешнем, то в следующем году реконструкция этого участка  дороги скорее всего начнется. 

Фото Максима Васильева

 

 

Опубликовано: 26 января 2024 г.


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