Семьям бойцов – особое внимание

Глава Чувашии поддержал инициативы женщин и пообщался с участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале

Собрать архив документов и писем наших отважных воинов-земляков, в том числе погибших бойцов спецоперации, снять фильм и издать книгу в память об их подвигах – такие предложения были озвучены на очередной встрече руководителя региона Олега Николаева с женами и матерями участников СВО, которая в этот раз прошла в Штабе общественной поддержки.

Глава Чувашии подчеркнул, что семьи бойцов – в зоне особого внимания республики и Правительства страны. «Мы должны быть уверены, что вы обеспечены всеми мерами поддержки, окружены вниманием и заботой», – обратился он к собеседницам. И выразил искреннее сочувствие тем женщинам, чьи сыновья и мужья погибли на линии фронта.

«Несомненно, тяжело терять родного человека. Понимаю боль утраты и от всего сердца соболезную. Также понимаю, что нелегко жить, постоянно волнуясь и переживая за близких. Желаю вам сил и выдержки!» – сказал Олег Николаев. Он всецело поддержал инициативу по увековечиванию памяти каждого павшего героя спецоперации – чтобы мы и наши будущие поколения помнили и гордились.

ЦИФРА 26 направлений мер поддержки предусмотрено в Чувашии для участников специальной военной операции и членов их семей.

Во время беседы, на которой также присутствовали представители Минтруда республики, филиала Госфонда «Защитники Отечества» и Союза женщин Чувашии, обсудили новые меры поддержки семей СВО. Чтобы сократить время военнослужащих, приезжающих в отпуск, по согласованию с командованием правительство региона возобновило автобусные рейсы. В приоритетном порядке теперь решаются вопросы в получении земель под строительство жилья для нуждающихся многодетных семей либо их заменяющих денежных сертификатов.

Затронули и проблемный вопрос, касающийся тех участников СВО из Чувашии, которые заключили контракт с военкоматом не нашей республики, а другого региона. Олег Николаев сообщил, что проблема сейчас решается совместно с Минобороны России.

Женщины выразили признательность за внимание и участие со стороны властей страны и республики, признались, что морально их очень поддерживает программа «Искусство ждать», благодаря которой они не чувствуют себя так одиноко, объединяются и помогают друг другу.

В тот же день Олег Николаев навестил и участников спецоперации, находящихся на лечении в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн Минздрава Чувашии. Главу республики порадовал их жизнеутверждающий настрой: после Победы бойцы готовы вернуться к мирной жизни – жить, работать, воспитывать детей. Руководитель региона рассказал, что кадровые центры помогут им с переподготовкой и трудоустройством, а их боевой опыт еще пригодится в деле патриотического воспитания молодежи. Также он напомнил, что по любым вопросам участники СВО могут обращаться в военный комиссариат и в Фонд «Защитники Отечества».

Кстати

В госпитале Глава Чувашии побеседовал и с медиками. Пользуясь случаем, они поделились с высокими гостем заботами, рассказали, в частности, о больших заторах на участке трассы М-7 от Горьковского поворота до Кугесь. Олег Николаев обнадежил — вопрос обсуждается, и если не в нынешнем, то в следующем году реконструкция этого участка дороги скорее всего начнется.

Фото Максима Васильева