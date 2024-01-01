Дети из Бердянского района получили подарки от Главы Чувашии

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мечта мальчика Даниила из села Старопетровка сбылась благодаря участию в акции «Елка желаний». В своем письме он выразил желание получить конструктор «Лего». Но только им дело не ограничилось. Узнав, что у школьника есть две сестры, Олег Николаев решил порадовать и их. Старшей сестричке был подарен набор для рисования, а младшей — мягкие игрушки и сладости. Доставили из Чебоксар и общий подарок на всю семью — продуктовые наборы от чувашских производителей.

«С радостью пообщался с Даниилом по телефону. Он смышленый парень, любит помогать маме по дому, — рассказал Олег Николаев в своем телеграм-канале. — А его старшая сестра Дарья в декабре отдыхала в нашем Центре одаренных детей и молодежи «Эткер».
Опубликовано: 25 января 2024 г.


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