Дети из Бердянского района получили подарки от Главы Чувашии

Мечта мальчика Даниила из села Старопетровка сбылась благодаря участию в акции «Елка желаний». В своем письме он выразил желание получить конструктор «Лего». Но только им дело не ограничилось. Узнав, что у школьника есть две сестры, Олег Николаев решил порадовать и их. Старшей сестричке был подарен набор для рисования, а младшей — мягкие игрушки и сладости. Доставили из Чебоксар и общий подарок на всю семью — продуктовые наборы от чувашских производителей.

«С радостью пообщался с Даниилом по телефону. Он смышленый парень, любит помогать маме по дому, — рассказал Олег Николаев в своем телеграм-канале. — А его старшая сестра Дарья в декабре отдыхала в нашем Центре одаренных детей и молодежи «Эткер».