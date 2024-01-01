Культурный код нацпроекта

Сегодня в Чувашии работает около 1200 музеев, театров, кинозалов, библиотек и архивов. Модернизируются и строятся новые объекты, что становится возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие вопросы обсудили 23 января на заседании коллегии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.

В частности, было обозначено, что в течение 2023 года успешно реализована программа по расширению сети сельских домов культуры и модернизации их технического оснащения. Так, например, в рамках нацпроекта «Культура» построен сельский дом культуры в деревне Юманзары Канашского муниципального округа. В рамках государственной программы «Развитие культуры» — Дом культуры в деревне Ямбай Урмарского муниципального округа. Благодаря инициативному бюджетированию в рамках госпрограммы Минсельхоза Чувашии «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» возведены девять модульных домов культуры, из них два клуба — за счет местных бюджетов.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «На следующий год мы при поддержке национального проекта «Культура» обновим библиотеки в городе Алатыре, в селе Напольное Порецкого района. Кроме того, Глава республики поставил перед нами задачу: в 2024-2025 годах такие библиотеки должны появиться во всех муниципальных округах. В республиканском бюджете на эти цели на следующий год предусмотрено 60 млн рублей. Таким образом, благодаря поддержке из федерального и республиканского бюджетов всего в 2024 году мы откроем уже 10 библиотек нового поколения».

Впервые получили средства на закупку оборудования по нацпроекту «Культура» Чувашский театр оперы и балета и Русский драматический театр. Капитально отремонтирован краеведческий музей в Канаше. Чувашскому национальному музею выделены средства из федерального бюджета на оснащение музея мемориала «Строителям безмолвных рубежей» мультимедийным оборудованием. В Алатыре в краеведческом музее успешно реализуется дизайн-проект «Музей русской провинции».

Открыт музей на территории мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе. В экспозиции представлены подлинные предметы из фондов Чувашского национального музея, а также артефакты, найденные поисковиками республики во время археологических экспедиций. Документы и фотографии о событиях строительства оборонительных рубежей дополнены мультимедийными средствами — это информационные столы, плазменная панель, лазерные проекторы и акустическая система.

Большой акцент сделан на постоянное и эффективное развитие сотрудников культурных учреждений. В 2023 году курсы повышения квалификации прошли 333 специалиста из Мемориального комплекса летчика-космонавта А.Г. Николаева, Чувашского института культуры и искусств, Чувашского художественного музея, где не прекращается работа с цифровыми ресурсами. Например, с экспонатами из постоянной экспозиции «Искусство Чувашии. Истоки, развитие, современность» можно ознакомиться на цифровой платформе «Артефакт». Этот проект Минкультуры России входит в федеральный проект «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Также преподаватели Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» презентовали инклюзивный театральный проект «Театр ощущений «Чувствуй» в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА,

министр культуры РФ: «Завершен пятый год реализации нацпроекта «Культура». Уровень его кассового исполнения — один из самых высоких. Это значит, что, во-первых, нам удалось организовать взаимодействие с регионами. И второе — мы видим, что каждая «строчка» нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатывается, что называется, до рубля. Сегодня культура рассматривается не только как сфера духовного совершенствования или способ организации досуга, но и как важнейший ресурс социально-экономического развития всей страны».

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2023 году реализован выставочный проект о чувашской вышивке из фондов Российского этнографического музея и издан альбом-каталог «Свадебные платки и покрывала чувашей из собрания РЭМ», проведен Республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка». Организован и проведен V республиканский Фестиваль-конкурс любительских коллективов.

Была оказана поддержка добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия, а также государственная поддержка в виде денежного поощрения 16 лучшим муниципальным учреждениям культуры и 12 работникам. В рамках регионального проекта «Цифровая культура» проведено пять онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ».

Не остаются без внимания и библиотеки. К примеру, в последние дни прошедшего года в Чебоксарах открыли модельную библиотеку имени Л. Агакова, которая стала шестой библиотекой нового поколения в Чувашии, модернизированной в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура». Всего в республике с начала реализации нацпроекта открылись 18 таких библиотек.

По реализации программы «Пушкинская карта» Чувашия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции. «По итогам 2023 года Пушкинскую карту в Чувашской Республике в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» выпустили 85332 человека, что составляет 99%. Лидерами по продаже билетов являются Русский драматический театр, Чувашский театр оперы и балета, Чувашская государственная филармония, Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля, Чувашский национальный музей. Реализация «Пушкинской карты» должна быть активно продолжена в 2024 году», — отметила Светлана Анатольевна.

Подвели на коллегии и итоги 2023 года, запомнившегося такими крупными проектами, как Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», первый Международный фестиваль национальных театров «Чĕкеҫ» (Ласточка), посвященный 100-летию со дня рождения Веры Кузьминой, республиканский фестиваль школьных театров «Асам», Дни Минкультуры Чувашии на Международной выставке-форуме «Россия».

Пианино для школы, автоклуб для сельчан

Национальный проект «Культура», включающий в себя три региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», начал действовать в стране с января 2019 года. Одна из его главных задач — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах.

Как рассказала в Госдуме министр культуры России Ольга Любимова, только в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» в стране:

80 зданий детских школ искусств реконструированы или капитально отремонтированы;

300 школ искусств и училищ получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы;

завершено строительство и капремонт 75 домов культуры;

в 26 регионов отправлены 62 автоклуба;

более 200 модельных библиотек открыто по всей России.

Кроме того, за последние два года реконструкция и капремонт завершены в шести детских театрах и в восьми ТЮЗах. Также в 2022–2023 годах оснащено 385 музеев страны.